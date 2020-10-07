В Луганской области удалось потушить 9 из 10 очагов лесных пожаров. Последний спасателям удалось локализовать. Усложняют работу работникам ГСЧС мощные порывы ветра.

Остался очаг площадью 150 гектаров

Остается локализованным очаг вблизи села Гавриловка, его площадь достигает 150 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Отметим, что накануне огнеборцам удалось справиться с крупнейшим очагом возгорания – возле села Смоляниново Новоайдарского района. Его площадь составляла 4,5 тысячи гектаров.

Только в течение 5 октября авиация осуществила 97 сбросов, а это 30 тонн воды.

Важно! Синоптики не прогнозируют на Луганщине осадков в течение 6-9 октября. Температура будет достигать до 24 градусов тепла. Порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.

Пожары на Луганщине: что известно