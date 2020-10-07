На Луганщине остался один очаг пожара из десяти
В Луганской области удалось потушить 9 из 10 очагов лесных пожаров. Последний спасателям удалось локализовать. Усложняют работу работникам ГСЧС мощные порывы ветра.
Остался очаг площадью 150 гектаров
Остается локализованным очаг вблизи села Гавриловка, его площадь достигает 150 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Читайте также Полиция установила 4 источника возгорания пожаров на Луганщине
Отметим, что накануне огнеборцам удалось справиться с крупнейшим очагом возгорания – возле села Смоляниново Новоайдарского района. Его площадь составляла 4,5 тысячи гектаров.
Только в течение 5 октября авиация осуществила 97 сбросов, а это 30 тонн воды.
Пожары на Луганщине: что известно
- Они продолжаются еще с сентября. На значительной части Луганской области горят леса и лесная подстилка.
- Огонь прошел более 20 тысяч гектаров.
- В результате пожаров погибли 11 человек. Еще 19 человек пострадали и нуждались в медицинской помощи. Из них 18 госпитализировали в медицинские учреждения.
- За время ликвидации страшных пожаров к этому процессу привлекали тысячи людей. В том числе свыше 1,1 тысячи военных, почти 800 спасателей и более 500 сотрудников полиции и Нацгвардии.