В Луганской области вспыхнул очередной пожар в Станично-Луганском районе. Огонь вспыхнул между поселками Нижнетеплое и Артема. Он уже вплотную приблизился к электростанциям, но от пожара начали детонировать неразорвавшиеся ранее боеприпасы.

На месте уже работают спасатели. Об этом сообщили в Станично-Луганской РГА.

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Очередной поджог между населенными пунктами Нижнетеплое и Артема. Верховой огонь подступает вплотную к электроподстанциям. От пожара детонируют неразорвавшиеся боеприпасы,

– говорится в сообщении.

По состоянию на 14:30 пожарные обуздали огонь возле электроподстанции и магистрального провода возле села Артема. Сейчас пожарные борются с огнем, который распространяется в направлении Петропавловки и окраины Артема.

Для безопасного тушения пожара электроподстанцию обесточили.

Почему возник пожар

В райгосадминистрации утверждают, что огонь появился внезапно. Чиновники добавляют: запылало даже там, где не было пожаров в 2014 – 2015 годах после масштабных обстрелов из "Градов".

Заметим, что по состоянию на утро 5 октября спасатели локализовали и ликвидировали почти все очаги пожара на Луганщине. Под контроль до сих пор пытаются взять возгорание возле села Смоляниново Новоайдарского района. Более того – командующий ООС даже возобновил работу КПВВ "Станица Луганская".

Пожар вспыхнул между селами Артема и Нижнетеплое: карта



Пожар возле Артема / Фото Станично-Луганской районной госадминистрации



Пожар возле Артема / Фото Станично-Луганской районной госадминистрации