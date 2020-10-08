Боевика сводных российско-террористических группировок задержали при попытке попасть на подконтрольную Украине территорию. Теперь он проведет за решеткой 5,5 года. Если его не отпустят для обмена на заложников Москвы.

Об обвинительном приговоре в отношении российского оккупанта сообщили в Службе безопасности Украины. По данным следствия, житель Луганска присоединился к боевикам "ЛНР" в июня 2014 года и служил россиянам до момента задержания.

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Террориста задержали с документами / Пресс-центр СБУ Террориста задержали с документами / Пресс-центр СБУ

Подельник Плотницкого

Также известно, что боевик воевал на стороне России в составе группировки "Заря", которым тогда руководил Игорь Плотницкий. Когда последний стал вожаком "республики", боевик продолжил службу и участвовал в боевых действиях под Золотым.



Боевик шесть лет воевал против Украины / Пресс-центр СБУ

Осужденный сначала был разведчиком, а затем перешел на другую "работу" – в "народной милиции". Во время выполнения задания для оккупантов его и задержали. Сотрудникам СБУ террорист попался на линии разграничения в августе 2020 года.

Мягкое наказание

Преступление боевика не квалифицировали как террористическую деятельность, поэтому он получил относительно небольшой срок. Во время судебных заседаний прокуроры доказали вину злоумышленника в участии в незаконных вооруженных формированиях и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Потому вердикт Рубежанского городского суда был достаточно мягким – 5,5 лет тюрьмы.