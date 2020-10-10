На Луганщине провели спасателей домой после ликвидации пожаров: трогательные фото, видео
Масштабные пожары на Луганщине удалось полностью ликвидировать 8 октября. Жители Луганщины утром 10 октября вышли на улицы городов, чтобы поблагодарить спасателей за их работу.
Сотрудники ГСЧС, приехавшие в Луганскую область бороться с пожарами, 10 октября возвращаются домой. Люди выходят на улицы, чтобы поблагодарить спасателей. Трогательные кадры в сети распространила журналистка Ирина Козырева.
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Очень эмоциональное утро. Жители Луганщины вышли на улицы, чтобы провести домой сотрудников ГСЧС из соседних областей, которые приехали нас спасать от масштабных пожаров, которые не утихали целую неделю,
– написала Козырева.
Люди ценят помощь, без которой побороть возгорание не удалось. Они провожали пожарных домой открытками и аплодисментами, выкрикивая: "Спасибо!".
В ГСЧС отметили, что произошел отвод сил из Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской и Харьковской областей.
На Луганщине провели спасателей домой после ликвидации пожаров / Фото Ирины Козыревой
Работники ГСЧС приехали туда из разных областей / Фото Ирины Козыревой
Пожары удалось ликвидировать – спасатели возвращаются домой / Фото Ирины Козыревой
Отвод сил ГСЧС: видео
Люди провожают спасателей домой: смотрите видео