Масштабные пожары на Луганщине удалось полностью ликвидировать 8 октября. Жители Луганщины утром 10 октября вышли на улицы городов, чтобы поблагодарить спасателей за их работу.

Сотрудники ГСЧС, приехавшие в Луганскую область бороться с пожарами, 10 октября возвращаются домой. Люди выходят на улицы, чтобы поблагодарить спасателей. Трогательные кадры в сети распространила журналистка Ирина Козырева.

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Очень эмоциональное утро. Жители Луганщины вышли на улицы, чтобы провести домой сотрудников ГСЧС из соседних областей, которые приехали нас спасать от масштабных пожаров, которые не утихали целую неделю,

– написала Козырева.

Люди ценят помощь, без которой побороть возгорание не удалось. Они провожали пожарных домой открытками и аплодисментами, выкрикивая: "Спасибо!".

В ГСЧС отметили, что произошел отвод сил из Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской и Харьковской областей.



На Луганщине провели спасателей домой после ликвидации пожаров / Фото Ирины Козыревой



Работники ГСЧС приехали туда из разных областей / Фото Ирины Козыревой



Пожары удалось ликвидировать – спасатели возвращаются домой / Фото Ирины Козыревой

Отвод сил ГСЧС: видео

Люди провожают спасателей домой: смотрите видео

Обратите внимание! На территории Луганской области в течение недели продолжалось тушение пожаров, которые возникли 30 сентября и 1 октября. Самая сложная ситуация была вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов. По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, пройденная огнем, составляет более 20 тысяч гектаров. О лесных пожарах на Луганщине читайте по ссылке.