В Луганской области жителям выплатят компенсации за разрушенное жилье в результате боевых действий. Сумму будут определять по показателю средней стоимости строительства жилья в конкретном регионе.

Общая сумма выплат составит более 2 миллионов гривен. Об этом сообщили в пресс-службе Луганской ОГА.

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В сообщении указано, что специальная комиссия и военно-гражданская администрация рассмотрели списки пострадавших. Они совместно решили выплатить денежную компенсацию 8 лицам.

В частности, по 300 тысяч гривен получат 6 пострадавших. Еще 2 получат 282 тысячи и 231 тысячу гривен.

Обобщенный список пострадавших направят на согласование в Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий,

– говорится в заявлении.

Все средства будут выплачивать на банковскую карточку пострадавшего. Как сообщает пресс-служба, на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Попаснянского районов и Лисичанска уже образовали комиссии, которые будут обследовать жилье пострадавших.

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"Люди должны максимально быстро получить средства", – рассказал директор Департамента ЖКХ Виталий Сурай.

Сурай также добавил, что сотрудники Департамента социальной защиты населения ОГА в течение 5 дней передадут необходимую информацию в Минреинтеграции.

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Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала