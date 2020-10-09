Вблизи села Болотенное Станично-Луганского района подорвался пожарный автомобиль. В результате пострадали три человека.

Инцидент произошел 9 октября 2020 года в 9:50 при тушении пожара недалеко от села Болотенное. Об этом сообщили в фейсбуке Станично-Луганской РГА.

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На взрывном устройстве произошел подрыв пожарного автомобиля ГП "Станично-Луганское ДЛМГ" "АМУР",

- говорится в сообщении.

В результате взрыва пострадали водитель пожарного автомобиля – 35-летний В. С. Зюбенко, мастер леса Станично-Луганского лесничества Р. И. Кравцов и сотрудник ГСЧС.

Пострадавших госпитализировали в Станично-Луганскую районную больницу. Пожарный автомобиль ремонту не подлежит.



На Луганщине подорвался пожарный автомобиль / Фото Станично-Луганской РГА

Пострадали три человека, автомобиль не удастся отремонтировать / Фото Станично-Луганской РГА

В селе Болотенное подорвался пожарный автомобиль: смотрите карту

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Обратите внимание! На территории Луганской области в течение недели продолжалось тушение пожаров, которые возникли 30 сентября и 1 октября. Самая сложная ситуация была вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов. По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, пройденная огнем, составляет более 20 тысяч гектаров. О лесных пожарах на Луганщине читайте по ссылке.