Контрразведка СБУ задержала в Луганской области террориста, который с 2015 года воевал против Украины. Операцию провели непосредственно на линии боевого соприкосновения. Террорист был в розыске.

Это местный житель, который родился в Сватовском районе Луганской области. В 2014 году он присоединился к российским террористическим группировкам, сообщает пресс-служба СБУ.

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Боевика разыскивали и наконец удалось его поймать. Это произошло вблизи села Трехизбенка в Новоайдарском районе. В этом помогли украинские военные из 14 ОМБр имени князя Романа Большого.

Такому "модному джентльмену" светит тюрьма – от восьми до пятнадцати лет.

Задержанный боевик так называемой "ЛНР" / Фото СБУ

Боевики так называемой "ЛНР" / Фото СБУ

За минувшие сутки оккупанты на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня. Враг вечером 25 октября применил ручной противотанковый гранатомет.