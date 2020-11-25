На Луганщине задержали женщину-организатора референдума сепаратистов
В Луганской области на границе с Россией правоохранители задержали секретаршу одной из незаконных участковых комиссий, которая организовывала так называемый "референдум" за отсоединение от Украины. Женщина выдавала бюллетени и "считала" голоса.
Ее задержали при попытке бежать в Россию. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.
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Сепаратистка находилась в розыске с 2019 года.
За что будут судить женщину?
По данным следствия, в мае 2014 года женщина участвовала в организации и проведении незаконного "референдума" за поддержку так называемого "Акта о государственной самостоятельности ЛНР" на территории поселка Колядовка Новоайдарского района.
Она была секретаршей участковой комиссии, в которой осуществляла выдачу бюллетеней, подсчитывала голоса и подписывала протокол результатов голосования.
- В ноябре прошлого года ей заочно сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
- Женщина была задержана сотрудниками Луганского пограничного отряда в пункте пропуска "Меловое".
- Сейчас она находится под домашним арестом. Сепаратистку ожидает суд.
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