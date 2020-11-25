В Луганской области на границе с Россией правоохранители задержали секретаршу одной из незаконных участковых комиссий, которая организовывала так называемый "референдум" за отсоединение от Украины. Женщина выдавала бюллетени и "считала" голоса.

Ее задержали при попытке бежать в Россию. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Читайте также Сливал врагу информацию: СБУ задержала командира Нацгвардии за госизмену

Сепаратистка находилась в розыске с 2019 года.

За что будут судить женщину?

По данным следствия, в мае 2014 года женщина участвовала в организации и проведении незаконного "референдума" за поддержку так называемого "Акта о государственной самостоятельности ЛНР" на территории поселка Колядовка Новоайдарского района.

Она была секретаршей участковой комиссии, в которой осуществляла выдачу бюллетеней, подсчитывала голоса и подписывала протокол результатов голосования.