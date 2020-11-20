Полицейские провели оперативную отработку прифронтового Старобельска по приказу командующего ООС в Луганской области. 20 ноября копы провели массовые превентивные меры обеспечения порядка.

Во время оперативных мероприятий правоохранители провели также и обыск в квартире 63-летнего местного жителя. У него нашли пневматический пистолет и две гранаты, сообщили в полиции Луганской области.

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Обыск был санкционирован местным судом.

Что нашли у мужчины

По данным правоохранителей, мужчина хранил 2 корпуса гранат Ф-1 и РГД-5, а также два запала к ним. Также у него был пистолет Walter калибра 4,5 миллиметра.



Пневматический пистолет изъяли полицейские / Фото пресс-службы полиции Луганщины

По факту незаконного хранения оружия и боеприпасов полицейские открыли уголовное дело. Откуда у пенсионера вооружение, выясняют правоохранители. Впрочем, учитывая прифронтовое расположение города, удивляться наличию гранат у местного жителя не стоит.



Пенсионер хранил 2 гранаты / Фото пресс-службы полиции Луганщины

Владельцу опасных предметов грозит от 3 до 7 лет тюрьмы. Если его, конечно, признают виновным в суде.