Пистолет и гранаты: на Луганщине у 63-летнего пенсионера нашли оружие – фото
Полицейские провели оперативную отработку прифронтового Старобельска по приказу командующего ООС в Луганской области. 20 ноября копы провели массовые превентивные меры обеспечения порядка.
Во время оперативных мероприятий правоохранители провели также и обыск в квартире 63-летнего местного жителя. У него нашли пневматический пистолет и две гранаты, сообщили в полиции Луганской области.
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Обыск был санкционирован местным судом.
Что нашли у мужчины
По данным правоохранителей, мужчина хранил 2 корпуса гранат Ф-1 и РГД-5, а также два запала к ним. Также у него был пистолет Walter калибра 4,5 миллиметра.
Пневматический пистолет изъяли полицейские / Фото пресс-службы полиции Луганщины
По факту незаконного хранения оружия и боеприпасов полицейские открыли уголовное дело. Откуда у пенсионера вооружение, выясняют правоохранители. Впрочем, учитывая прифронтовое расположение города, удивляться наличию гранат у местного жителя не стоит.
Пенсионер хранил 2 гранаты / Фото пресс-службы полиции Луганщины
Владельцу опасных предметов грозит от 3 до 7 лет тюрьмы. Если его, конечно, признают виновным в суде.
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