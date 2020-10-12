Министр иностранных дел Германии Гайко Маас предложил внести фамилию действующего самопровозглашенного президента Беларуси в новый санкционный список ЕС. Ведь предыдущие карательные ограничения Евросоюза в отношении Беларуси не помогли улучшить ситуацию в стране.

Соответствующее предложение Маас высказал на встрече со своими коллегами из других стран евросообщества. Об этом сообщает Spiegel.

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Режим Лукашенко продолжает применять насилие, продолжаются задержания демонстрантов. Я предложил основу для введения новых санкций и на этот раз фамилия Лукашенко должна быть в списках,

– отметил Маас.

Что известно о санкциях Евросоюза против Беларуси

Отметим, что в Брюсселе довольно долго не могли ввести санкции против белорусских властей. Это не позволяла позиция Кипра. Однако, 2 октября таки удалось договориться и принять персональные санкции против 40 белорусских чиновников. Однако самого Лукашенко в перечне не было.

В Беларуси на действия Евросоюза отреагировали мгновенно: ввели симметричные санкции. Однако список "наказанных европейцев" не обнародовали. Вслед за Минском санкции ввела и Москва – якобы в рамках союзнических договоренностей.

Это интересно! Россия расценила санкции против Беларуси "как открытое и неприемлемое давление на белорусскую власть, которая прилагает усилия для нормализации ситуации внутри страны".

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