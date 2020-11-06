6 ноября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко выступил перед собранным трудовым коллективом на открытии 3-й линии минского метро. Он заявил, что гарантирует проведение новых выборов в стране, если этого захотят граждане.

В частности Лукашенко посетовал, что перевыборов президента требуют от него именно западные партнеры. Об этом сообщает телеграм-канал "Пул первого".

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Также самопровозглашенный президент Беларуси сказал, что в Германии забеспокоились и в своем парламенте приняли решение для белорусов. Он подчеркнул, что еще "посмотрит, потребуют ли немцы от американцев провести повторные выборы".

"Некоторые от нас требуют новых выборов. Гарантирую вам новые выборы тогда, когда вы примете решение, гарантирую", – подчеркнул самопровозглашенный президент Беларуси.

Лукашенко заявил, что готов гарантировать перевыборы: смотрите видео

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