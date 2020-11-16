Конституцию ломать не надо: Лукашенко готов отказаться от части своих полномочий
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что народ замкнулся на его полномочиях. Лукашенко готов к компромиссу, но утверждает, что "Конституцию ломать не надо".
Для этого самопровозглашенный президент Беларуси рассмотрит новый законопроект, который должен подготовить парламент. Об этом сообщает БелТА.
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Заявление Лукашенко
По его словам, народ хочет перемен и замкнулся на президенте и его полномочиях. Как следствие – нужно изменить Конституцию.
"Недавно мы договорились с руководством парламента, что для того, чтобы процентов на 70 – 80% полномочия президента передать парламенту, правительству, другим структурам, Конституцию ломать не надо. Поэтому все вопросы, которые вы вынесли на сотни страниц президенту, лежат в плоскости парламента и правительства", – заявил Лукашенко.
Что известно об изменениях Конституции Беларуси
- В июне 2020 года Лукашенко анонсировал обновление Конституции страны, в которой он планировал внести изменения по передаче полномочий на всех уровнях.
- Российский журналист Игорь Яковенко назвал конституционную реформу в Беларуси юридическим переходом к фашизму.
- В августе 2020 года после президентских выборов Лукашенко заявил, что готов вести диалог с оппозицией и рассмотрит все предложения к главному закону страны.
- Впоследствии представители президиума Координационного совета оппозиции поддержали предложение Лукашенко о конституционной реформе как первом шаге к трансферу президентской власти и начали подготовку к референдуму.
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