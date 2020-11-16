Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что народ замкнулся на его полномочиях. Лукашенко готов к компромиссу, но утверждает, что "Конституцию ломать не надо".

Для этого самопровозглашенный президент Беларуси рассмотрит новый законопроект, который должен подготовить парламент. Об этом сообщает БелТА.

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Заявление Лукашенко

По его словам, народ хочет перемен и замкнулся на президенте и его полномочиях. Как следствие – нужно изменить Конституцию.

"Недавно мы договорились с руководством парламента, что для того, чтобы процентов на 70 – 80% полномочия президента передать парламенту, правительству, другим структурам, Конституцию ломать не надо. Поэтому все вопросы, которые вы вынесли на сотни страниц президенту, лежат в плоскости парламента и правительства", – заявил Лукашенко.

Что известно об изменениях Конституции Беларуси