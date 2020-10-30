Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко поручил 29 октября подготовить закон о непризнании дипломов, полученных в иностранных вузах. Таким образом он хочет, чтобы студенты, настроенные оппозиционно, не выезжали за границу.

По словам Лукашенко, в иностранных вузах белорусам "промоют мозги". Как передает УНН, президент настроен решительно изменить настроение студентов.

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"Им там мозги промоют, как это делают поляки нашим ребятам, и они нам их подбросят как пятую колонну", – заверил самопровозглашенный президент.

Лукашенко отметил, что даже в случае, если студенты захотят остаться за границей, они там никому не нужны. После обучения оставят там "одного – двух человек, и то физиков, математиков, талантливых".

Также он поручил обеспечить безопасность для "нормальных" студентов. Как подтвердил Лукашенко, там есть 10 – 15 человек с оппозиционным настроением. Другие, по его словам, "нормальные".

К слову, в Беларуси граждане протестуют против действующего самопровозглашенного президента Александра Лукашенко и его режима. Подробнее о ситуации в стране – читайте по ссылке.