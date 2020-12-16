Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко "проехался" по украинской медицине. Он не прочь пригласить врачей из Украины, потому что у них на родине все "про***ли". Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба не замедлил с реакцией и обвинил Лукашенко во лжи.

Лукашенко говорит, что в Украине "нет ни черта"

Тему Украины Лукашенко затронул во время выступления перед медицинскими работниками в Могилеве. Об этом информирует Euroradio.

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Таким несколько странным образом Лукашенко пытался аргументировать, почему не может уйти, потому что, мол, – будет так, как у соседей.

Будет, как в Украине, если коробочку открыл и что-то там есть, то лечить будут, потому что ни лекарств, ни черта нет. Медики увольняются. Может, нам пригласить украинцев к нам,

- отметил Лукашенко.

Самопровозглашенный глава государства обратился к медикам, если кто-то хочет ехать в Польшу – то пусть едет, зато возьмут украинцев.

Смотрите видео с выступлением Лукашенко:

Падчас сустрэчы з магілёўскімі медыкамі Лукашэнка традыцыйна праехаўся па Украіне, дзе "без кубышкі ніхто лячыць не возьмецца, лекаў няма, а ўрачы разбягаюцца". І прапанаваў запрасіць украінскіх медыкаў на працу ў Беларусь. Як вам такое, @DmytroKuleba? pic.twitter.com/bQLW8BvBvc — Еўрарадыё (@euroradio) December 16, 2020

Что сказал Дмитрий Кулеба

На словесный демарш Лукашенко сразу ответил в твиттере министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Правительство довольно резко обвинило самопровозглашенного главу государства во лжи.

Можно сколько угодно распространять ложь об Украине, но результат будет лишь один: падение поддержки в глазах украинцев.

- написал Кулеба.

Дипломат подчеркнул, что год назад к Лукашенко положительно относились 66% украинцев, негативно – лишь 15%. Сейчас ситуация изменилась: к самопровозглашенному президенту относятся 48% украинцев негативно, 38% – положительно.

Обратите внимание! Несмотря на критическое отношение к украинской медицине, сам Лукашенко не раз удивлял сенсационными заявлениями, например, по поводу коронавируса. Тогда еще действующий президент Беларуси призвал соотечественников не паниковать, а чаще мыть руки, а также ходить в баню и для профилактики выпивать водку.