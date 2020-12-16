Лукашенко говорит, что в Украине про * * * ли медицину и зовет врачей к себе: реакция МИД
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко "проехался" по украинской медицине. Он не прочь пригласить врачей из Украины, потому что у них на родине все "про***ли". Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба не замедлил с реакцией и обвинил Лукашенко во лжи.
Лукашенко говорит, что в Украине "нет ни черта"
Тему Украины Лукашенко затронул во время выступления перед медицинскими работниками в Могилеве. Об этом информирует Euroradio.
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Таким несколько странным образом Лукашенко пытался аргументировать, почему не может уйти, потому что, мол, – будет так, как у соседей.
Будет, как в Украине, если коробочку открыл и что-то там есть, то лечить будут, потому что ни лекарств, ни черта нет. Медики увольняются. Может, нам пригласить украинцев к нам,
- отметил Лукашенко.
Самопровозглашенный глава государства обратился к медикам, если кто-то хочет ехать в Польшу – то пусть едет, зато возьмут украинцев.
Смотрите видео с выступлением Лукашенко:
Что сказал Дмитрий Кулеба
На словесный демарш Лукашенко сразу ответил в твиттере министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Правительство довольно резко обвинило самопровозглашенного главу государства во лжи.
Можно сколько угодно распространять ложь об Украине, но результат будет лишь один: падение поддержки в глазах украинцев.
- написал Кулеба.
Дипломат подчеркнул, что год назад к Лукашенко положительно относились 66% украинцев, негативно – лишь 15%. Сейчас ситуация изменилась: к самопровозглашенному президенту относятся 48% украинцев негативно, 38% – положительно.
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