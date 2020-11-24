Лукашенко хочет запретить "фашистский" бело-красный флаг в Беларуси
Александр Лукашенко планирует запретить в Беларуси бело-красный флаг, который он неоднократно называл "фашистским". Поэтому парламент страны должен рассмотреть законопроект о недопустимости героизации нацизма.
Самопровозглашенный президент Беларуси сказал об этом послу Израиля во время вручения верительных грамот, сообщает пресс-служба Лукашенко.
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По его словам, Израиль и Беларусь последовательно отстаивают недопустимость какого-то пересмотра результатов Второй мировой войны.
В ближайшее время наш парламент рассмотрит законопроект о недопустимости героизации нацизма,
– подчеркнул он.
Лукашенко считает, что героизация идеологии нацизма сегодня присутствует во многих странах, в частности, тех, которые расположены рядом с Беларусью.
Впрочем, "никакие заслуги перед Отечеством не могут оправдать преступления против человечества".
Уберем эту фашистскую символику, – Лукашенко про бело-красный флаг
Как сообщает портал TUT.BY, во время выступления на заводе "Гомсельмаш" 20 ноября Лукашенко назвал фашистским бело-красный флаг, с которым тысячи белорусов выходят на акции протеста.
Он пообещал убрать фашистскую символику из страны и объяснить населению, что "ходить под этим флагом нельзя".
Подавляющее большинство поддержало действующую государственную символику. Какие ко мне вопросы? И потом, портретов Лукашенко под бело-красными флагами не было, а фашистов и Гитлера – были,
– произнес самопровозглашенный президент.
Лукашенко о фашистской символике в Беларуси: видео
Что известно о бело-красном флаге?
Бело-красно-белый флаг – исторический флаг Беларуси. В 1918 году это был флаг Белорусской Народной Республики, с 1991 по 1995 – государственный флаг Республики Беларусь.
Однако затем Александр Лукашенко провел референдум, после чего были утверждены новые государственные символы.
Сегодня под бело-красным стягом выходят на массовые акции протеста митингующие. Именно этот флаг стал символом свободы для белорусов.
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