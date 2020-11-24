Александр Лукашенко планирует запретить в Беларуси бело-красный флаг, который он неоднократно называл "фашистским". Поэтому парламент страны должен рассмотреть законопроект о недопустимости героизации нацизма.

Самопровозглашенный президент Беларуси сказал об этом послу Израиля во время вручения верительных грамот, сообщает пресс-служба Лукашенко.

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По его словам, Израиль и Беларусь последовательно отстаивают недопустимость какого-то пересмотра результатов Второй мировой войны.

В ближайшее время наш парламент рассмотрит законопроект о недопустимости героизации нацизма,

– подчеркнул он.

Лукашенко считает, что героизация идеологии нацизма сегодня присутствует во многих странах, в частности, тех, которые расположены рядом с Беларусью.

Впрочем, "никакие заслуги перед Отечеством не могут оправдать преступления против человечества".

Уберем эту фашистскую символику, – Лукашенко про бело-красный флаг

Как сообщает портал TUT.BY, во время выступления на заводе "Гомсельмаш" 20 ноября Лукашенко назвал фашистским бело-красный флаг, с которым тысячи белорусов выходят на акции протеста.

Он пообещал убрать фашистскую символику из страны и объяснить населению, что "ходить под этим флагом нельзя".

Подавляющее большинство поддержало действующую государственную символику. Какие ко мне вопросы? И потом, портретов Лукашенко под бело-красными флагами не было, а фашистов и Гитлера – были,

– произнес самопровозглашенный президент.

Лукашенко о фашистской символике в Беларуси: видео