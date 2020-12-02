Недостойное и бессовестное поведение, – Лукашенко хотел пристыдить Польшу и страны Балтии
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сделал очередное скандальное заявление. На этот раз он пытался пристыдить Польшу и страны Балтии, которые якобы ведут целенаправленную деструктивную политику в отношении Беларуси.
По словам Лукашенко, Беларусь в 2020 году подвергается "откровенному вмешательству во внутренние дела, в частности из-за провоцирования гражданского недовольства". Об этом он сказал на заседании Совета Организации Договора о коллективной безопасности, пишет TUT.BY.
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Лукашенко посетовал, что в Беларуси якобы прямо предлагают сменить власть, законы и социальные ориентиры. Если же этого не произойдет, "задавят санкциями, разрушат экономику и инфраструктуру".
Особенно обращает на себя внимание буквально безумное поведение Польши и стран Балтии против Беларуси. Мы видим, что их действия обеспечивают реализацию собственных интересов и направлены на повышение своей значимости в Евросоюзе. И я хочу, чтобы о недостойном и бессовестном поведение политиков услышали простые люди этих соседних с нами стран,
– заявил самопровозглашенный президент Беларуси.
Также он считает, что власти стран Запада "бесцеремонно навязывают миру двойные стандарты". А вот протесты в Беларуси Лукашенко назвал "обычными мятежами".
Лукашенко также в очередной раз заявил, что обеспокоен наращиванием военного присутствия США и НАТО вблизи западных границ ОДКБ. Из-за этого он предложил провести очный саммит стран ОДКБ в расширенном составе с участием государств-партнеров и сочувствующих стран.
Другие скандальные заявления Лукашенко относительно стран-соседей
- Ранее самопровозглашенный президент обвинил Украину, Польшу и Литву в протестах в Беларуси. Он считает, что именно с территории Украины через границу "пробрались несколько анархистов, которые устроили погромы и поджоги".
- Также Лукашенко убежден, что Польша и Литва были против пересчета голосов, а выступали за проведение новых выборов.
- Впоследствии Александр Лукашенко обвинил Украину в том, что она якобы хотела "быстрее душить Беларусь". Ответ украинской стороны не замедлил. Глава МИД опроверг скандальное заявление Лукашенко.
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