Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сделал очередное скандальное заявление. На этот раз он пытался пристыдить Польшу и страны Балтии, которые якобы ведут целенаправленную деструктивную политику в отношении Беларуси.

По словам Лукашенко, Беларусь в 2020 году подвергается "откровенному вмешательству во внутренние дела, в частности из-за провоцирования гражданского недовольства". Об этом он сказал на заседании Совета Организации Договора о коллективной безопасности, пишет TUT.BY.

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Лукашенко посетовал, что в Беларуси якобы прямо предлагают сменить власть, законы и социальные ориентиры. Если же этого не произойдет, "задавят санкциями, разрушат экономику и инфраструктуру".

Особенно обращает на себя внимание буквально безумное поведение Польши и стран Балтии против Беларуси. Мы видим, что их действия обеспечивают реализацию собственных интересов и направлены на повышение своей значимости в Евросоюзе. И я хочу, чтобы о недостойном и бессовестном поведение политиков услышали простые люди этих соседних с нами стран,

– заявил самопровозглашенный президент Беларуси.

Также он считает, что власти стран Запада "бесцеремонно навязывают миру двойные стандарты". А вот протесты в Беларуси Лукашенко назвал "обычными мятежами".

Лукашенко также в очередной раз заявил, что обеспокоен наращиванием военного присутствия США и НАТО вблизи западных границ ОДКБ. Из-за этого он предложил провести очный саммит стран ОДКБ в расширенном составе с участием государств-партнеров и сочувствующих стран.

Обратите внимание! Саммит Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проходит 2 декабря в режиме видеоконференции. В пресс-службе Кремля сообщили, что во время встречи обсудят "вопросы союзнического взаимодействия в рамках организации, дальнейшего повышения эффективности ОДКБ, а также обмен мнениями по актуальным проблемам международной и региональной безопасности".

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