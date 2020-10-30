Александр Лукашенко заявил, что если власть Беларуси в будущем сменится, то он готов ей помогать. Побег из страны самопровозглашенный президент отвергает.

По словам Лукашенко, он не будет держаться за кресло главы государства "посиневшими пальцами", однако, оппоненты "не дождутся" заката его политической карьеры. Об этом он сказал на встрече с коллективом МВД Беларуси, передает БЕЛТА.

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"Президент никогда не бежал и убегать не собирается. Я прожил достаточно в этой жизни", – заявил самопровозглашенный президент.

По словам Лукашенко, в стране были и более сложные ситуации и вспомнил события 90-х годов.

"Но вот генералы сидят, которые постоянно со мной встречались, видели, что у меня даже волосы не дрогнули. Слушайте, у нас было и сложнее, в нас жгли на улицах автомобили, анархисты и подонки со всего мира приезжали в середине 90-х, эти кадры есть. Штурмом пытались взять Здание правительства, разбивали палатки на Октябрьской площади. До сих пор помню, как это было. Мы это все пережили", – сказал он.

Справка. Лидер оппозиции Светлана Тихановская дала Александру Лукашенко время до 25 октября, чтобы он мирно ушел с должности. Однако этого не произошло, поэтому в понедельник, 26 октября, в Беларуси началась общенациональная забастовка.