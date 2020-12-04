В Канаде убеждены, что Александру Лукашенко не хватает легитимности, чтобы считаться президентом Беларуси. В канадском МИД настаивают на диалоге между оппозицией и властью чтобы найти выход из сложной политической ситуации.

Канада настаивает на освобождении незаконно задержанных

Вопрос Беларуси обсудили на совете Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Позицию Канады выразил министр иностранных дел страны Франсуа-Филипп Шампань, пишет "Укринформ".

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Канада твердо убеждена, что Александру Лукашенко не хватает легитимности быть лидером Беларуси. Мы продолжаем отстаивать внедрение рекомендаций отчета Московского механизма,

– отметил Шампань.

Говорится об освобождении всех неправомерно задержанных и предметный диалог между представителями власти и оппозиции.

В Канаде отметили, что не будут молчать, пока в Беларуси продолжается насилие против мирных жителей.

Какова позиция Канады по поводу событий в Беларуси

Канада не признала результатов выборов президента Беларуси. Оттава оспаривает правомерность пребывания Лукашенко на посту главы государства и ввела санкции против 13 белорусских чиновников.

Между тем в Евросоюзе в очередной раз планируют расширить карательные ограничения против представителей режима Лкукашенка. Это произойдет, если самопровозглашенный глава государства и в дальнейшем будет игнорировать требования народа Беларуси и международного сообщества.

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