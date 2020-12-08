Пятый месяц протестов в Беларуси показывает, что несмотря на кое-какие победы оппозиционеров, режим Лукашенко нерушим. Пока. И на фоне этого всё чаще звучат полуобреченные сравнения Лукашенко с венесуэльским диктатором Мадуро.

Мол, тот творил всё то же самое и ничего, остается у власти. Но Лукашенко – не Мадуро, а Беларусь – далеко не Венесуэла. Почему Лукашенко все же уйдет с поста и гораздо быстрее Мадуро, который тоже когда-то уйдет. И почему вообще эти 2 режима не стоит сравнивать. Об этом – в видеоблоге "Теории заговора" на 24 канале.

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Сходства режимов Лукашенко и Мадуро

Давайте сначала проговорим сходства двух режимов: Александра Лукашенко и Николаса Мадуро. Оба – автократы, которые узурпировали власть в своих странах и готовы на всё ради её сохранения. До выборов Лукашенко убрал оппонентов, упрятав их в СИЗО.

Мадуро поступил изящнее – Конституционная ассамблея отстранила от выборов 3 самые влиятельные оппозиционные партии Венесуэлы, а значит их представители не могли участвовать в президентской гонке.

Лукашенко в августе 2020 года объявил, что за него проголосовали 80% избирателей. Мадуро немного поскромничал и приписал себе на выборах в мае 2018 "всего лишь" 68% голосов. Результаты выборов избиратели и первого, и второго не признали. И в Беларуси и в Венесуэле оглашение победы диктаторов вызвало волну протестов, которые продолжаются до сих пор.



Николас Мадуро и Александр Лукашенко / Фото BelarusFeed

На стороне и у Лукашенко, и у Мадуро – силовики и собственные карманные армии. И первый, и второй полностью игнорируют институт парламентаризма. И вот на этом их сходства заканчиваются.

Справка. По исследованию политолога Кембриджского университета Милана Словика, около двух третей всех диктаторов последнего столетия были свергнуты так называемыми инсайдерами режима, то есть правящей элитой.

В случае Лукашенко – это могут быть чиновники, силовики и олигархат, который строит бизнес в условиях режима лидера-самодура.

В Латинской Америке наркокартели – настоящая власть

В случае с самодуром Мадуро, его инсайдеры режима – это наркокартели. Это уже не вороватые олигархи, которым плевать кто президент, лишь бы потоки не иссякали. Это даже не ОПГ. Это государство в государстве со своей экономикой, инфраструктурой и вертикалью власти. Именно наркокартели в странах Латинской Америки часто являются настоящей властью в отдельных регионах.

В Венесуэле - это так называемый "Картель солнц", распространяющий кокаин по всему миру. Это не просто группировка внутри страны, это и есть политическая Венесуэла. По версии Минюста США, Мадуро как минимум с 1999 года был одним из лидеров "Наркокартеля солнц", который занимается переправкой кокаина из Колумбии и Мексики в США через Венесуэлу.

Когда же ему удалось прийти к власти, картель зажил новой жизнью. По информации InSight Crime, еще в 2018 стало известно, что венесуэльский лидер создал режим, при котором наркотрафик подчинён государственным структурам и полностью контролируется властями страны.

Даже название "Картель солнц" происходит от отличительных знаков венесуэльского генералитета, у них на погонах изображена не звезда, а солнце.

В наркотерроризме обвиняют почти все руководство страны

Минюст США обвиняет в наркотерорризме не только Мадуро. Контролем наркотрафика фактически занимается политическое руководство страны, полиция и, главное, армия. При Мадуро, по данным ООН, около 51% наркотрафика в Европе идет именно из Венесуэлы.

Более того, Венесуэла находится на 5 месте в мире по экспорту кокаина. Поэтому не удивительно, что когда в 2018 главный оппонент Мадуро Хуан Гуайдо призвал армию свергнуть диктатора, та покрутила пальцем у виска.



Лидер оппозиции в Венесуэле Хуан Гайдо / Фото Global Look Press

За информацию, которая поможет арестовать Мадуро, власти США этой весной даже назначили награду в 15 миллионов долларов.

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Еще в 2011 году один из крупнейших наркоторговцев Венесуэлы Валид Маклед, находясь под следствием в Колумбии, заявил, что мадуровский генерал Уго Карвахаль занимался покупкой оружия у колумбийских повстанцев в обмен на наркотики.

И это еще один фактор, который дает возможность Мадуро оставаться у власти. У картеля есть всё:

деньги;

оружие;

влияние на электорат;

тотальное право на насилие.

Уж поверьте, в Венесуэле, протестующих с шариками и ленточками в минуту смёл бы именно наркокартель. А оставшихся жестко убедил бы в том, что Мадуро – это лучший солнцеликий президент. Насилие на улицах страны уже не вызывает даже возмущения, это венесуэльская данность.

Мадуро отрицает все связи с наркокартелем

Для замыливания глаз Мадуро все обвинения США в связях с картелем отрицает и даже делает вид, что борется с наркотрафиком. Вот только право на расследование наркопреступлений он передал Национальной гвардии, руководство которой и стоит наверху наркотической цепи.

Мадуро намеренно назначает на самые высокие посты в стране именно участников картеля.

Таким образом, как говорится в отчете InSight Crime, Мадуро рассчитывает, что, если его режим рухнет, именно наркокартель с миллионными оборотами, потеряет больше всех, а потому будет самым отчаянным образом бороться за сохранение Мадуро у власти.

В случае Мадуро, на его стороне мощнейшая транснациональная сила: не только "Картель солнц", но и наркокартели Мексики и Колумбии, заинтересованные в сохранении его власти.

Именно поэтому Мадуро совсем не боится мощнейших санкций США, потери нефтяного рынка, тотальной инфляции и обнищания населения. Его главный доход – наркотики, его главные союзники – наркокартели. А денег у "Картеля солнц" на порядок больше, чем в бюджете Венесуэлы. Поэтому купить он может практически любого.

На стороне Лукашенко олигархи, которые боятся потерять активы

А что же имеет Лукашенко, кто на его стороне и боится ли кто-то его ухода? Конечно же есть такие – это, в первую очередь, олигархат, который боится потерять свои активы из-за западных санкций. Вот только их суммарный денежный оборот не составит, наверное, и процента наркооборота окружения Мадуро.

Чиновники режима Лукашенко тоже боятся его ухода. Но чувствуя неминуемое, они сейчас в основном отсиживаются, отмалчиваются и особо не попадаются на глаза, дабы к ним было меньше вопросов после ухода диктатора.

Конечно же на стороне Лукашенко силовики. Вот только, во-первых, только те, что замарались в крови протестующих и боятся тюрьмы.



Силовики разгоняют протест в Беларуси / Фото Belsat

А, во-вторых, те, у кого остались мозги, уже переходят на сторону народа. Ведь если они не жестили, то уже при новой власти у них есть шанс остаться при должности и получать свою скудную зарплату. В случае с Мадуро, силовики потеряют всё.

Поддержка России объединяет режимы Лукашенко и Мадуро

Есть еще один важный фактор объединяющий эти 2 режима – поддержка России. В сентябре Кремль уже помог режиму Лукашенко, в ответ напоролся на рост антироссийских настроений в соседней Беларуси.

А все вливания русских рублей в белорусский режим – не помогли. К тому же, неминуемые санкции против режима Лукашенко могут задеть и сам Кремль.

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У Путина сделали выводы и морально приготовились к тому, чтобы списать со счетов Лукашенко. Ведь для Кремля не особо важна сама персона Лукашенко, он скорее всего даже бесит Путина, для Кремля важен красивый уход диктатора. И возможность посадить на трон нового диктатора – более молодого и менее токсичного в глазах всего мира.

Для Кремля сейчас гораздо важнее, чтобы улица в Беларуси ни в коем случае не победила так, как победила улица в Украине в 2014.

Именно поэтому Лукашенко уже не приглашают на поклон к Путину – на беседы к Лукашенко приезжает глава МИДа РФ Сергей Лавров ,чтобы напомнить, что тот обещал провести Конституционную реформу.

Тот же Лавров дал понять Лукашенко – денег больше не будет. А без русских денег в ближайшие месяцы Беларусь может столкнуться с валютно-финансовым кризисом и угрозой дефолта.

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И если Мадуро с его наркоденьгами подобное не пугало, то у Лукашенко нет своего картеля, который помог бы ему удержаться на плаву.

Россиян уже в сентябре 2021 года ждут выборы в Госдуму. Поэтому Кремлю очень важно, чтобы к тому времени Лукашенко провел конституционную реформу и передал бразды правления. Тогда российскому электорату это можно будет скормить как победу диктаторов.

Мол, видите, это никакие не протесты привели к смене власти, а мудрый Лукашенко сам решил передать власть самым демократическим способом. А мудрый демократ Путин мудрому демократу Лукашенко в этом помог.

Хотел бы сказать, что мудрые росияне эту конфету в фальшивой обертке не проглотят. Но, увы, не скажу.