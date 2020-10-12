Самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко выпустил из СИЗО двух оппозиционеров, но только под домашний арест. Они рассказали журналистам, чем планируют заниматься дальше.

Двух участников встречи с Лукашенко выпустили на свободу

Координатор оппозиционного штаба Виктора Бабарико бизнесмен Юрий Воскресенский и директор IT-компании PandaDoc Дмитрий Рабцевич вышли на свободу из белорусского СИЗО КГБ , о чем сообщили в эфире "Беларусь 1", как пишет Tut.by.

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Им изменили меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест. Это произошло после многочасовой встречи Александра Лукашенко с оппозиционерами, которая именно в СИЗО и состоялась накануне, 10 октября.

Напомним, во встрече участвовали банкир Виктор Бабарико, его сын Эдуард, политтехнолог Виталий Шкляров, член президиума Координационного совета Лилия Власова, Юрий Воскресенский.

Лукашенко общался с оппозиционерами, по его словам, чтобы "услышать мнения всех".

Однако детали беседы никто так и не обнародовал.

Чем планируют заниматься освобожденные оппозиционеры

Воскресенский заявил, что встреча с Лукашенко происходила иногда с повышением голоса, но в целом конструктивно. Теперь же оппозиционер будет заниматься подготовкой поправок к конституции Беларуси.

А также он будет искать законный способ освободить из заключения людей, которые "оказались не столь общественно опасными для нашей страны, как казалось на первом этапе".

Рабцевич же сообщил, что планирует заниматься бизнесом , как и раньше, в сотрудничестве с белорусским Парком высоких технологий.

Лидер оппозиции Светлана Тихановська, к слову, отметила, что своим визитом в СИЗО Лукашенко фактически признал, что там сидят не "уголовщина", как он ранее убеждал, а все-таки политические заключенные.