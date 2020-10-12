Лукашенко неожиданно выпустил двух оппозиционеров из СИЗО
Самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко выпустил из СИЗО двух оппозиционеров, но только под домашний арест. Они рассказали журналистам, чем планируют заниматься дальше.
Двух участников встречи с Лукашенко выпустили на свободу
Координатор оппозиционного штаба Виктора Бабарико бизнесмен Юрий Воскресенский и директор IT-компании PandaDoc Дмитрий Рабцевич вышли на свободу из белорусского СИЗО КГБ, о чем сообщили в эфире "Беларусь 1", как пишет Tut.by.
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Им изменили меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест. Это произошло после многочасовой встречи Александра Лукашенко с оппозиционерами, которая именно в СИЗО и состоялась накануне, 10 октября.
- Напомним, во встрече участвовали банкир Виктор Бабарико, его сын Эдуард, политтехнолог Виталий Шкляров, член президиума Координационного совета Лилия Власова, Юрий Воскресенский.
Лукашенко общался с оппозиционерами, по его словам, чтобы "услышать мнения всех".
Чем планируют заниматься освобожденные оппозиционеры
Воскресенский заявил, что встреча с Лукашенко происходила иногда с повышением голоса, но в целом конструктивно. Теперь же оппозиционер будет заниматься подготовкой поправок к конституции Беларуси.
- А также он будет искать законный способ освободить из заключения людей, которые "оказались не столь общественно опасными для нашей страны, как казалось на первом этапе".
Рабцевич же сообщил, что планирует заниматься бизнесом, как и раньше, в сотрудничестве с белорусским Парком высоких технологий.
Что происходит в Беларуси?После выборов президента, в которых объявили победу Лукашенко с более 80% голосов, в Беларуси начались самые масштабные протесты в истории.
Люди выходят на улицы еще с 9 августа, чтобы выразить недовольство властью. Та же недовольных не слушает, а взамен разгоняет митинги силой.