Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к Литве и Польше. Он, в частности, призвал их прекратить конфронтационную риторику и вернуться к диалогу.

Что сказал Лукашенко руководству Литвы

Соответствующее заявление Лукашенко прозвучало во время посещения БелАЭС. В частности, обращаясь к Литве, политик призвал руководство этой страны жить дружно и работать вместе, передает БЕЛТА.

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Наши народы когда-то были в одном государстве, нормально жили, да и до сих пор нормально жили. Нет, на ровном месте влезли в наш огород. Ну, хорошо, если вы поняли, что ошиблись, идите с нашего огорода, давайте вместе будем работать: вы в своем огороде, мы – в своем,

– отметил Лукашенко.

Также он призвал Литву вместе производить электроэнергию, продавать ее и обмениваться электроэнергией.

"Мы – же соседи, а соседей не выбирают", – констатировал политик.

Заявление Лукашенко относительно руководства Польши

В то же время Лукашенко вспомнил, как в свое время Евросоюз выступал против строительства станции в Беларуси и убеждал, что это опасно. По его убеждению, делали они так, потому что боятся конкуренции.

"Им не нужна эта станция, как и не нужна мирная, спокойная Беларусь. Вы уже, наверное, через два месяца после боев в Минске поняли, чего они хотят. Там уже за рубежом "правительств", созданных для Беларуси, – в пять раз больше, чем этих энергоблоков. Они нами уже "управляют" оттуда", – убеждает самопровозглашенный президент.

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На этом фоне он обратился к польскому руководству со словами, что ничего у них не выйдет.

Мы не станем на колени. Мы ответим, даже если останемся одни в окружении, мы ответим. Думаю, они это поняли. Давайте работать вместе, мы готовы открыто сотрудничать,

– подытожил Лукашенко.

Заметим! Взаимоотношения Беларуси и Литвы с Польшей всегда были напряженными. В частности, из-за того, что они как страны Евросоюза не поддерживают диктатуру Лукашенко. Обострилась ситуация после начала протестов. Сегодня как Литва, так и Польша поддерживают избранного белорусского президента Светлану Тихановскую. В то же время первая уже ввела санкции против Минска, а вторая планирует это сделать в ближайшее время.