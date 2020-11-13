Он был в нетрезвом состоянии, это признано, – Лукашенко о гибели активиста Романа Бондаренко
В Минске 11 ноября неизвестные в масках жестоко избили активиста Романа Бондаренко. Жизнь 31-летнему мужчине спасти не удалось. Лишь 13 ноября на трагедию отреагировал самопровозглашенный президент Беларуси. Лукашенко отметил, что из погибшего хотят сделать сакральную жертву.
Лукашенко рассказал свою версию гибели активиста
О Бондаренко Лукашенко вспомнил во время общения с белорусскими и иностранными политическими обозревателями. Самопровозглашенный глава государства выразил соболезнования семье Бондаренко и рассказал свою версию событий. Об этом информирует Белта.
Важно Убийцы должны быть наказаны: Украина осуждает убийство Бондаренко в Беларуси
Лукашенко отметил, что в одном из дворов срезали красно-белые ленты. Местные жители выскочили и возникла драка. Позвонили в милицию.
Когда они подъехали, как и всегда, все разбежались. А этот то ли травмирован был, то ли что... В нетрезвом состоянии. Это признано. Заключение сегодня представил Следственный комитет. Они выложили все. Он был пьян,
– сказал Лукашенко.
Силовики якобы спасали Бондаренко
После этого правоохранители забрали Бондаренко с собой в отдел. По дороге ему стало плохо, рассказал самопровозглашенный президент, и задержанному вызвали скорую.
Несмотря на выраженные соболезнования, Лукашенко счел уместным вспомнить о статистике: 4 погибших в этот день в ДТП.
Скажите, 2+1+1, кроме этой смерти, – это что, не погибшие люди? Погибшие. Ну, а почему о них никто сегодня не говорит? А не надо, это неинтересно,
– заметил политик.
Из Бондаренко хотят сделать сакральную жертву, – Лукашенко
Лукашенко считает, что из Бондаренко хотят сделать сакральную жертву. Ранее оппозиция якобы хотела сделать ее из Светланы Тихановской, однако не получилось.
Самопровозглашенный глава государства дал поручение МВД связаться с родителями погибшего активиста, поскольку "стрелки снова пробуют перевести на карателей".
Что известно об убийстве Романа Бондаренко
- 11 ноября неизвестные напали на 31-летнего Романа Бондаренко во дворе его дома. Мужчина сделал замечание людям, которые срезали красно-белые флаги.
- Уже избитого Бондаренко затащили в микроавтобус.
- Через несколько часов родные узнали, что мужчина находится в больнице.
- Бондаренко впал в кому. 12 ноября пострадавший умер.
- Белорусы вышли на акции протеста после гибели активиста.
Как Украина отреагировала на гибель Бондаренко?Украина солидарна с ЕС в осуждении насилия и репрессий белорусских властей, повлекших смерть Романа Бондаренко. В МИД Украины отметили, что убийцы активиста должны быть наказаны.
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