В Минске 11 ноября неизвестные в масках жестоко избили активиста Романа Бондаренко. Жизнь 31-летнему мужчине спасти не удалось. Лишь 13 ноября на трагедию отреагировал самопровозглашенный президент Беларуси. Лукашенко отметил, что из погибшего хотят сделать сакральную жертву.

Лукашенко рассказал свою версию гибели активиста

О Бондаренко Лукашенко вспомнил во время общения с белорусскими и иностранными политическими обозревателями. Самопровозглашенный глава государства выразил соболезнования семье Бондаренко и рассказал свою версию событий. Об этом информирует Белта.

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Лукашенко отметил, что в одном из дворов срезали красно-белые ленты. Местные жители выскочили и возникла драка. Позвонили в милицию.

Когда они подъехали, как и всегда, все разбежались. А этот то ли травмирован был, то ли что... В нетрезвом состоянии. Это признано. Заключение сегодня представил Следственный комитет. Они выложили все. Он был пьян,

– сказал Лукашенко.

Силовики якобы спасали Бондаренко

После этого правоохранители забрали Бондаренко с собой в отдел. По дороге ему стало плохо, рассказал самопровозглашенный президент, и задержанному вызвали скорую.

Несмотря на выраженные соболезнования, Лукашенко счел уместным вспомнить о статистике: 4 погибших в этот день в ДТП.

Скажите, 2+1+1, кроме этой смерти, – это что, не погибшие люди? Погибшие. Ну, а почему о них никто сегодня не говорит? А не надо, это неинтересно,

– заметил политик.

Из Бондаренко хотят сделать сакральную жертву, – Лукашенко

Лукашенко считает, что из Бондаренко хотят сделать сакральную жертву. Ранее оппозиция якобы хотела сделать ее из Светланы Тихановской, однако не получилось.

Самопровозглашенный глава государства дал поручение МВД связаться с родителями погибшего активиста, поскольку "стрелки снова пробуют перевести на карателей".

Обратите внимание! По словам Лукашенко, бело-красные флаги вывешивают в "богатеньких" кварталах. Флаги, ставшие символом протестов, самопровозглашенный президент назвал "профашистскими".

Что известно об убийстве Романа Бондаренко

11 ноября неизвестные напали на 31-летнего Романа Бондаренко во дворе его дома. Мужчина сделал замечание людям, которые срезали красно-белые флаги.

Уже избитого Бондаренко затащили в микроавтобус.

Через несколько часов родные узнали, что мужчина находится в больнице.

Бондаренко впал в кому. 12 ноября пострадавший умер.

Белорусы вышли на акции протеста после гибели активиста.