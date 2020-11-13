Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что в Беларуси нет революции. А ситуацию в стране назвал попыткой неконституционного переворота.

Несмотря на большое количество протестующих на улицах Беларуси, Лукашенко убежден, что революционеров в стране нет. Об этом сообщает Интерфакс-Запад.

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"Мы однозначно оцениваем события, которые происходят после выборов в стране, как попытку неконституционного переворота по лекалам, как говорят, "цветных революций". Никакой революцией здесь не пахнет, потому что просто нет революционеров", – заявил Лукашенко.

Справка. Митинги в Беларуси продолжаются еще с начала августа. Все из-за результатов президентских выборов, где якобы победу одержал Александр Лукашенко.

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