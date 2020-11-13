Лукашенко назвал протесты в Беларуси неконституционным переворотом
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что в Беларуси нет революции. А ситуацию в стране назвал попыткой неконституционного переворота.
Несмотря на большое количество протестующих на улицах Беларуси, Лукашенко убежден, что революционеров в стране нет. Об этом сообщает Интерфакс-Запад.
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"Мы однозначно оцениваем события, которые происходят после выборов в стране, как попытку неконституционного переворота по лекалам, как говорят, "цветных революций". Никакой революцией здесь не пахнет, потому что просто нет революционеров", – заявил Лукашенко.
Протесты в Беларуси: последние события
- Протесты в Беларуси вспыхнули с новой силой после истечения срока ультиматума, который оппозиция выдвинула к власти – 25 октября.
- В течение дня 8 ноября и ночи 9 ноября правозащитники насчитали более тысячи задержанных на марше народовластия.
- 11 ноября неизвестные в масках избили 31-летнего активиста Романа Бондаренко. Из-за отека мозга, многочисленных черепно-мозговых травм, гематом врачи не смогли спасти жизнь мужчины.
- 13 октября по всей Беларуси прошли акции памяти Романа Бондаренко.
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