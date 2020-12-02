Александр Лукашенко обвинил НАТО в желании захватить западные земли Беларуси. Для этого Альянс якобы создает военную группировку.

Самопровозглашенный президент Беларуси считает, что причиной обострения ситуации в стране стало внешнее вмешательство. Об этом Александр Лукашенко заявил во время сессии Совета коллективной безопасности, сообщает БелТА.

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Дело, цитирую, "в исторической принадлежности белорусских земель к Польше". Это заявляется уже в открытом режиме. Разве я, как президент, и белорусы могут с этим согласиться?

– заявил Лукашенко.

Самопровозглашенный президент Беларуси также добавил, что в НАТО создают военную группировку для захвата западных белорусских земель. Политик убежден, что Запад давно имеет "план создания санитарной границы между Европейским союзом и Россией".

"Это цели, которые после распада Союза, в середине 90-х, не удалось реализовать. Кто-кто, а мы с президентом России это очень хорошо понимаем", – обїяснил Лукашенко. Он считает, что события в Беларуси являются "трамплином для давления на Россию".

Кого и в чем обвинял Лукашенко раньше