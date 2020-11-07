Александр Лукашенко 7 ноября открыл первую атомную электростанцию в Беларуси. Самопровозглашенный президент назвал это событие историческим моментом, ведь Беларусь стала ядерной державой. Против запуска АЭС выступала соседняя Литва.

Утром 7 ноября Лукашенко прибыл в Островец, где осмотрел территорию станции с вертолета. Об этом сообщили в приближенном к пресс-службе самопровозглашенного президента телеграм-канале "Пул Першого".

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Впоследствии началась церемония подключения первого энергоблока БелАЭС к объединенной энергосистеме страны, в которой Лукашенко принял участие, пишет БелТА.

Все так обыденно, словно метро построили. Исторический момент – страна становится ядерной державой,

– заявил политик.

На торжествах, помимо белорусских официальных лиц, присутствовали также государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев.