Беларусь становится ядерной державой, – Лукашенко на открытии первой в стране АЭС
Александр Лукашенко 7 ноября открыл первую атомную электростанцию в Беларуси. Самопровозглашенный президент назвал это событие историческим моментом, ведь Беларусь стала ядерной державой. Против запуска АЭС выступала соседняя Литва.
Утром 7 ноября Лукашенко прибыл в Островец, где осмотрел территорию станции с вертолета. Об этом сообщили в приближенном к пресс-службе самопровозглашенного президента телеграм-канале "Пул Першого".
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Впоследствии началась церемония подключения первого энергоблока БелАЭС к объединенной энергосистеме страны, в которой Лукашенко принял участие, пишет БелТА.
Все так обыденно, словно метро построили. Исторический момент – страна становится ядерной державой,
– заявил политик.
На торжествах, помимо белорусских официальных лиц, присутствовали также государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев.
Что известно об этой АЭС?
Беларусь ведет строительство АЭС возле города Островец в Гродненской области, в 50 километрах от Вильнюса. Сооружают ее по российскому проекту "ВВЭР-1200". Станция будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1 200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства является группа ASE. Первый энергоблок запустили 20 августа. Ввести его в эксплуатацию хотят в первом квартале 2021 года. Ввод второго блока планируют на 2022 год.
Литва считает АЭС угрозой национальной безопасности. Страна призвала прекратить строительство станции, пока она не пройдет все тесты, предложенные ЕС. Впоследствии Литва заявила об отказе покупать электричество в Беларуси.
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