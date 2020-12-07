Александр Лукашенко в очередной раз пообещал перераспределение властных полномочий в Беларуси. Кроме того, самопровозглашенный президент заговорил о "красивой демократической схеме" функционирования страны.

Если кто-то в стране получит дополнительные полномочия, он также получит повышенную ответственность. Об этом самопровозглашенный президент заявил во время совещания о проектах развития страны на 2021 год, сообщает пресс-служба Лукашенко.

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В этом случае вот самая демократическая схема, во всех демократических государствах именно так: правительство внесло, парламент согласовал – если это закон, глава государства его подписывает или отклоняет, если нарушаются принципы, установленные на Всебелорусском народном собрании,

– отметил Лукашенко.

По словам самопровозглашенного президента, принципы функционирования Беларуси на следующие 5 лет установят именно во время народного съезда.

Точная дата следующего народного собрания пока неизвестна. Ходят слухи, что они могут состояться в январе 2021 года. Белорусская оппозиция опасается, что именно во время съезда Лукашенко может попытаться легитимизировать свою власть.

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