На фоне протестов в Беларуси из местных вузов начали отчислять студентов, которые выступали против режима Александра Лукашенко. Теперь самопровозглашенный президент думает над тем, чтобы вернуть их на учебу.

Диктатор заверил, что об этом его просят родители отчисленных студентов, сообщает лояльный к Лукашенко телеграмм-канал "Пул первого".

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Самопровозглашенный президент отметил, что поручил белорусскому правительству и парламенту разработать механизм, который сделает это возможным.

Надо вернуться когда-то к этому вопросу и посмотреть на этих отчисленных. Образование получат и, возможно, одумаются,

– считает Лукашенко.

Заметим, что из Белорусского государственного медицинского университета отчислили по меньшей мере 12 человек. Похожая ситуация и в Белорусской государственной академии искусств.

Лукашенко об отчисленных студентах: смотрите видео

Протесты студентов в Беларуси