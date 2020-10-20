Даю вам слово: Лукашенко пообещал больше не баллотироваться в президенты
Действующий самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал, что больше не будет баллотироваться в главы государства. Об этом он заявил 10 октября на встрече с оппозицией в СИЗО.
Лукашенко отметил, что это его последний президентский срок. Об этом в интервью порталу TUT.by рассказал один из участников встречи в СИЗО – координатор оппозиционного штаба Виктора Бабарыко Юрий Воскресенский.
Читайте также Порвут на куски: Лукашенко начал запугивать своих сторонников
По словам оппозиционера, Лукашенко устал от президентства, затем дал обещание больше не участвовать в президентских выборах в Беларуси.
Он пообещал всем участникам круглого стола, что наелся президентства, что это его последний срок. "Даю вам слово, ребята",
– сказал действующий самопровозглашенный президент Беларуси.
Юрий Воскресенский также вспомнил, что Лукашенко считает, что строил Беларусь так, как это видел. И поэтому считает, что делал что-то плохо.
Кроме этого, сам освобожденный из СИЗО член оппозиции отметил, что верит обещанию Лукашенко. "Все-таки у меня диплом антикризисного управляющего, я чувствую такие моменты", – добавил он.
Встреча Лукашенко с представителями оппозиции в СИЗО: что известно
- Самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко 10 октября прибыл в СИЗО КГБ. Там он провел встречу с заключенными оппозиционерами.
- Среди них был и Виктор Бабарыко, которого считали одним из главных соперников Лукашенко на президентских выборах 2020 года.
- Впоследствии стало известно, что Лукашенко выпустил из СИЗО под домашний арест двух оппозиционеров: координатора оппозиционного штаба Виктора Бабарыко бизнесмена Юрия Воскресенского и директора IT-компании PandaDoc Дмитрия Рабцевича.