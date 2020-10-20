Действующий самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал, что больше не будет баллотироваться в главы государства. Об этом он заявил 10 октября на встрече с оппозицией в СИЗО.

Лукашенко отметил, что это его последний президентский срок. Об этом в интервью порталу TUT.by рассказал один из участников встречи в СИЗО – координатор оппозиционного штаба Виктора Бабарыко Юрий Воскресенский.

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По словам оппозиционера, Лукашенко устал от президентства, затем дал обещание больше не участвовать в президентских выборах в Беларуси.

Он пообещал всем участникам круглого стола, что наелся президентства, что это его последний срок. "Даю вам слово, ребята",

– сказал действующий самопровозглашенный президент Беларуси.

Юрий Воскресенский также вспомнил, что Лукашенко считает, что строил Беларусь так, как это видел. И поэтому считает, что делал что-то плохо.

Кроме этого, сам освобожденный из СИЗО член оппозиции отметил, что верит обещанию Лукашенко. "Все-таки у меня диплом антикризисного управляющего, я чувствую такие моменты", – добавил он.

Обратите внимание. Лукашенко находится на посту президента Беларуси уже шестой срок.

Встреча Лукашенко с представителями оппозиции в СИЗО: что известно