Лукашенко пообещал, что не отдаст Беларусь: на этот раз "угрожал" врачам
Самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко выступил перед врачами в Могилеве. Он им пообещал, что будет сражаться за страну "до последнего омоновца и врача".
Лукашенко также добавил, что у него, кроме Белоруссии, ничего нет. О встрече говорится на сайте телеканала СТВ.
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"Пока последний омоновец и врач действительно не скажут: "все, Лукашенко, ты свое дело сделал", – до тех пор я буду биться за эту страну", – заявил самопровозглашенный президент к врачам.
Он добавил, что никто не должен думать, что Лукашенко сложил руки и ушел. Он этого делать не собирается, потому что у него ничего нет, кроме Беларуси.
Обещания Лукашенко
К тому же он пообещал врачам, что они все будут решать. А также, что людям не стоит верить "слухам" о Лукашенко.
Все будете решать вы. Обещаю вам, все будете решать вы. Никому не верьте, что Лукашенко там Конституцию под себя делает,
– добавил Лукашенко.
Также он в очередной раз подчеркнул, что его позиция – неизменна. Он призвал "жить дружно" и сохранять страну "чего бы это ни стоило".
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