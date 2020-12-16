Самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко выступил перед врачами в Могилеве. Он им пообещал, что будет сражаться за страну "до последнего омоновца и врача".

Лукашенко также добавил, что у него, кроме Белоруссии, ничего нет. О встрече говорится на сайте телеканала СТВ.

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"Пока последний омоновец и врач действительно не скажут: "все, Лукашенко, ты свое дело сделал", – до тех пор я буду биться за эту страну", – заявил самопровозглашенный президент к врачам.

Он добавил, что никто не должен думать, что Лукашенко сложил руки и ушел. Он этого делать не собирается, потому что у него ничего нет, кроме Беларуси.

Обещания Лукашенко

К тому же он пообещал врачам, что они все будут решать. А также, что людям не стоит верить "слухам" о Лукашенко.

Все будете решать вы. Обещаю вам, все будете решать вы. Никому не верьте, что Лукашенко там Конституцию под себя делает,

– добавил Лукашенко.

Также он в очередной раз подчеркнул, что его позиция – неизменна. Он призвал "жить дружно" и сохранять страну "чего бы это ни стоило".

Обратите внимание! Уже более 4 месяцев белорусы требуют отставки самопровозглашенного президента. В столице страны проходят регулярные акции протестов. Впрочем силовики продолжают задерживать демонстрантов. Подробнее о ситуации в Беларуси – читайте здесь.