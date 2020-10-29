Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко поручил закрыть границу Беларуси. По его словам, закрытие границы не означает внедрение "железного занавеса". Впрочем, в страну уже не могут попасть белорусы из Украины, Литвы и Польши.

Заявление о закрытии границ Лукашенко сделал во время назначения своих новых помощников в Гродненской и Брестской областях. Слова самопровозглашенного президента цитирует БЕЛТА.

Ранее Лукашенко заявил о террористических угрозах и войне в Беларуси

Мы много сделали, когда я говорил: мы должны закрыть границу. Закрыть границу – не сделать ее железным занавесом, это никому не нужно. Граница – это зона дружбы народов. Вы видите, нам бросили вызов. Какая тут дружба... Но народы не виноваты,

– сказал Лукашенко.

Он также намекнул, что закрывает границу из-за угрозы коронавируса. Заметим, что раньше к пандемии COVID-19 Лукашенко относился пренебрежительно и всячески высмеивал ее.

Мы всегда были надежным заслоном для поляков, литовцев, латышей и даже украинцев на границе. Мы не пропускали никого, ничего. Что им еще надо от нас?

– эмоционально добавил Лукашенко.

Что происходит на границе с Беларусью

После заявления Лукашенко действительно появились проблемы с пересечением границы Беларуси.

Независимые белорусские СМИ сообщают, что во второй половине дня в Беларусь перестали пропускать граждан, пытавшихся въехать из Литвы и Польши. Впоследствии – и из Украины.



Ситуация в пункте пропуска "Новая Гута" со стороны Украины

Пишут, что в Беларусь пока впускают только грузовые автомобили и дипломатический транспорт.

К сожалению, действительно, граница сейчас закрыта. Для многих это было неожиданностью. Никто не ожидал. Не переживайте, это никакое не военное положение. Причина – в COVID-19. Какая сторона стала инициатором, не могу сказать,

– сообщили журналистам в Гродненской пограничной группе.

При этом из Беларуси людей пока выпускают без проблем.

На границе с Латвией пограничники предупреждают водителей легковых автомобилей, что въехать они пока могут, а вот выехать потом – нет.



Пункт пропуска "Новая Гута", граница с Украиной / TUT.by

Сколько еще будет продолжаться ситуация – неизвестно. Официального заявления от белорусских ведомств нет. Известно, что авиарейсы прилетают и отправляются из Беларуси без изменений.

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