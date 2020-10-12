Александру Лукашенко предложили перенести более 70 президентских полномочий на другие уровни власти. Действующий самопровозглашенный глава государства отметил, что это отдельная тема для разговора.

Лукашенко не ответил, передаст ли полномочия

Такое предложение поступило Лукашенко в записке – от кого и когда политик не уточнил. О полученном сообщении действующий самопровозглашенный президент рассказал на встрече по развитию налоговой политики, информирует БЕЛТА.

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Лукашенко отмечает, что правильным является решение подгрузить полномочиями другие ветви власти, снимая их с президента.

Недавно я получил записку: предлагается 71 полномочие, если можно так сказать, перенести от президента на все уровни власти. Но это отдельная тема разговора, это как подводка к основному вопросу,

– отметил Лукашенко.

Лукашенко ранее говорил, что готов к изменениям Конституции

Отметим, что ранее, из-за масштабных протестов в стране, Лукашенко заявлял, что готов вносить изменения в Конституцию. Однако на встрече с заключенными оппозиционерами в СИЗО 10 октября действующий самопровозглашенный глава государства подчеркнул, что "конституция не пишется на улице".