Александр Лукашенко заявил, что частные предприятия будут ликвидировать, если не создадут профсоюзные организации. Самопровозглашенный президент Беларуси дал бизнесу время до конца 2020 года.

Власть будет поддерживать профсоюзы на всех уровнях. Об этом сообщили на сайте самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

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Если до конца года частные предприятия не создадут профсоюзные организации, эти частные предприятия будут ликвидированы,

– пригрозил политик.

Он добавил, что власть "шутить больше не будет". Лукашенко заявил, что видно, как "некоторые поступили и взяли курс на уничтожение государства и государственности", но его режим якобы "разберет" все по отдельным направлениям.

"Хочешь быть членом профсоюза – будь, не хочешь – пожалуйста", – подчеркнул политик. И добавил: как бы не было, в каждой компании, частной и государственной, должна быть профсоюзная организация.

Обратите внимание! Ранее Лукашенко заявил, что всех протестующих, которые выступали против него, найдут. Они будут вынуждены ответить за то, что якобы делали. Больше о протестах в Беларуси читайте по ссылке.