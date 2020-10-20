Действующий самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что всех протестующих, которые выступали против него, найдут. Они будут вынуждены ответить за то, что делали.

Как сообщило местное издание БелТА, белорусские государственные служащие уже работают над поисками. Лукашенко заверил, что поиски уже "дают определенный эффект".

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По словам самопровозглашенного президента, "люди плохо, нагло себя ведут, бродят по Минску". Именно поэтому он якобы изменил тактику.

"Мы в спокойном режиме найдем каждого. Современные средства позволяют это делать, что мы, кстати, и делаем. И каждый ответит за свои деяния", – заверил Лукашенко.

Я здесь не угрожаю. Мы в этом направлении работаем,

– заверил Лукашенко.

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