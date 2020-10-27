Лукашенко приказал руководителям высших учебных заведений в Беларуси отчислять студентов, принявших участие в митингах против него. Также он призвал родителей убрать детей с улицы, "чтобы потом не было больно".

Силовики же, как и угрожал Лукашенко, начали действовать жестче. Подробнее о том, что происходит в Беларуси, в прямом эфире 24 канала рассказала журналистка Вольга Быковская.

Подробнее Отправить в армию или на улицу: Лукашенко требует отчислить из вузов протестующих студентов

Она подчеркнула, что в Беларуси уже давно налажена система поддержки студентов, которых отчисляют за политические взгляды. В частности, сейчас снова возобновили студенческую программу Калиновского.

Справка. Программа Калиновского – польская программа предоставления стипендий белорусам, которые из-за своей политической или социальной активности не могут продолжать обучение в своей стране.

"Студенты, которые страдают из-за своих политических убеждений, не останутся без помощи. Другой вопрос, А что же будет с Беларусью, которая так разбрасывается потенциалом умной молодежи и людьми, которые могли бы развивать экономику страны в будущем", – подчеркнула Быковская.

Об общенациональной забастовке

Быковская отметила, что сейчас забастовка в Беларуси еще не дотягивает до уровня общенациональной. Однако происходит нарастание протестных настроений, поэтому есть надежда, что она станет масштабнее.

Воскресная акция протеста показала, что протесты не стихают. Это была самая массовая акция за последний месяц. Думаю, митинги будут продолжаться. Люди пытаются активно бастовать и поддерживать тех, кто бастует,

- добавила журналистка.

Заметим, что с 26 октября в Беларуси продолжается общенациональная забастовка, ранее ее анонсировала Светлана Тихановская. О ходе событий в стране – читайте по ссылке.

Быковская рассказала о ситуации в Беларуси: смотрите видео 24 канала