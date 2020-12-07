Дармоеды и будущие преступники, – Лукашенко решил взять на учет безработных в Беларуси
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился разработать механизм сдерживания цен. Наибольшим злом в стране он назвал безработных. Всех тунеядцев он приказал сосчитать и заставить работать.
По словам Лукашенко, те, кто болтаются по улицам без работы, являются будущими преступниками и создают государству только проблемы. Об этом сообщает "Белта".
Узнайте также Лукашенко озвучил "красивую демократическую схему" функционирования Беларуси
Почему нужно сдерживать цены
По мнению Лукашенко, нужно раз и навсегда выработать механизм сдерживания цен по всем направлениям и параметрам. Ведь рост цен на непродовольственные товары так или иначе влияет на ценообразование в сельском хозяйстве и на продовольствие.
Поставить на учет всех дармоедов
Всех безработных нужно посчитать и максимально трудоустроить.
Немедленно поставить на учет всех дармоедов, болтающиеся и заставить их работать. Повторяю, как бы непопулярно это ни звучало: сегодня неработающий человек – это не просто протестун на улице, это будущий преступник, подбрасывает нам ежедневно, еженедельно, ежемесячно преступления, и мы тратим огромные деньги для раскрытия этих преступлений. А потом некоторых еще удерживаем в местах не столь отдаленных,
– сказал он.
Все известные факты о протестах в Беларуси можно прочитать по этой ссылке.
Поделиться новостью