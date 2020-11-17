Лукашенко приказал "зачистить" Минск, потому что город напоминает ему кладбище
Александр Лукашенко дал распоряжение навести порядок в Минске и убрать стихийные мемориалы. Самопровозглашенный президент Беларуси считает, что чествование жертв протестов превращает столицу в кладбище.
Самопровозглашенный президент Беларуси поручил председателю горисполкома Наталье Кочановой разработать соответствующий проект постановления и внести его на сессию горсовета для принятия. Об этом сообщает Белта.
Читайте также Коммунальщики в Беларуси разбирают мемориал погибшему активисту Бондаренко
Минск в кладбище превращать нельзя! Таково мнение 99,9% минчан. Поэтому мемориалов, о которых постоянно заявляют, как будущего гражданской войны в Минске тоже не будет,
– заявил Лукашенко.
По его словам, суть постановления, которое разработают, заключается в наведении порядка в Минске. "Без всякого варварства. Чтобы не дать этим негодяям пописывать, что мы варвары", – добавил самопровозглашенный президент.
Он отметил, что так называемый "порядок" должен быть наведен в Минске уже на этой неделе.
Поделиться новостью