Александр Лукашенко дал распоряжение навести порядок в Минске и убрать стихийные мемориалы. Самопровозглашенный президент Беларуси считает, что чествование жертв протестов превращает столицу в кладбище.

Самопровозглашенный президент Беларуси поручил председателю горисполкома Наталье Кочановой разработать соответствующий проект постановления и внести его на сессию горсовета для принятия. Об этом сообщает Белта.

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Минск в кладбище превращать нельзя! Таково мнение 99,9% минчан. Поэтому мемориалов, о которых постоянно заявляют, как будущего гражданской войны в Минске тоже не будет,

– заявил Лукашенко.

По его словам, суть постановления, которое разработают, заключается в наведении порядка в Минске. "Без всякого варварства. Чтобы не дать этим негодяям пописывать, что мы варвары", – добавил самопровозглашенный президент.

Он отметил, что так называемый "порядок" должен быть наведен в Минске уже на этой неделе.

Обратите внимание! В Минске несколько дней продолжаются акции на "площади перемен". Люди чтят память умершего в больнице Романа Бондаренко, которого силовики похитили и избили, нанеся смертельные травмы. Жители столицы приносят большое количество цветов и лампадок на месте гибели парня. Больше о ситуации в стране здесь.