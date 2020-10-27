Лукашенко признался, что лично приказал разгонять протестующих: объяснил, почему
Действующий самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что сам приказал силовикам разогнать протестующих в Минске 25 октября. Кроме этого, он назвал причину такого поступка.
Такое заявление Лукашенко сделал в эфире телеканала "Беларусь 1". И сказал, что протестующие хотели "захватить центр".
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Он признался, что это был его приказ – разогнать протестующих на улице Орловской в столице Беларуси. Он делал это якобы с благой целью.
Это был мой приказ, чтобы обезопасить людей,
– заявил Лукашенко.
"Неудачная попытка захватить центр"
По его словам, когда демонстрантам не удалось захватить центр, они пошли в спальные районы и принялись вскрывать квартиры других людей. Тогда он и отдал приказ. Более того, этих людей он назвал пьяной, обезумевшей, наколотой наркотиками и пропитой толпой.
"Начали вскрывать квартиры, бросились в эти квартиры, пришлось из них вытаскивать этих наркоманов. Это не нормально, это не терпимо", – заявил Лукашенко.
Что известно об акции в Минске 25 октября
- 25 октября почти 100 тысяч белорусов вышли на акцию протеста. В этот день истекал срок действия ультиматума, который лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко.
- Протестующие прошлись по улицам города.
- Чтобы помешать проведению марша, на улицы вывели правоохранителей и военных. После этого начались столкновения и задержания.
- В некоторых случаях силовики использовали оружие – стреляли резиновыми пулями по протестующим, применяли светошумовые гранаты. Известно о нескольких раненых лицах.