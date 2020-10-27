Действующий самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что сам приказал силовикам разогнать протестующих в Минске 25 октября. Кроме этого, он назвал причину такого поступка.

Такое заявление Лукашенко сделал в эфире телеканала "Беларусь 1". И сказал, что протестующие хотели "захватить центр".

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Он признался, что это был его приказ – разогнать протестующих на улице Орловской в столице Беларуси. Он делал это якобы с благой целью.

Это был мой приказ, чтобы обезопасить людей,

– заявил Лукашенко.

"Неудачная попытка захватить центр"

По его словам, когда демонстрантам не удалось захватить центр, они пошли в спальные районы и принялись вскрывать квартиры других людей. Тогда он и отдал приказ. Более того, этих людей он назвал пьяной, обезумевшей, наколотой наркотиками и пропитой толпой.

"Начали вскрывать квартиры, бросились в эти квартиры, пришлось из них вытаскивать этих наркоманов. Это не нормально, это не терпимо", – заявил Лукашенко.

Что известно об акции в Минске 25 октября

25 октября почти 100 тысяч белорусов вышли на акцию протеста. В этот день истекал срок действия ультиматума, который лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко.

Протестующие прошлись по улицам города.

Чтобы помешать проведению марша, на улицы вывели правоохранителей и военных. После этого начались столкновения и задержания.

В некоторых случаях силовики использовали оружие – стреляли резиновыми пулями по протестующим, применяли светошумовые гранаты. Известно о нескольких раненых лицах.

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