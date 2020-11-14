Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал идею сохранения в Минске переговорной площадки для Украины и России по Донбассу. Но если те страны не хотят – то и не надо.

Лукашенко убежден, что Минск – лучшее место для переговоров по Донбассу между Украиной и Россией. Особенно с логистической точки зрения. Об этом самопровозглашенный президент Беларуси заявил СМИ, пишет Белта .

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А где вы найдете лучшую площадку? В Нур-Султан полетите? Это далеко. А здесь – треугольник: Киев – Москва – Минск. Час – и вы здесь, переговорили, разлетелись,

– сказал Лукашенко.

К тому же в Минске можно обсуждать не только вопросы, связанные с Донбассом, но и "трехсторонние отношения Беларуси, Украины и России".

С другой стороны, Лукашенко не исключает, что от минского площадки переговоров можно отказаться.

"Мы вас всем необходимым обеспечиваем – договаривайтесь. Но если не хотите – не надо. Баба с воза – коням легче. Не хотите – не приезжайте", – подытожил он.

В этой же беседе с журналистами, к слову, Александр Лукашенко жестко раскритиковал Президента Украины Владимира Зеленского – за позицию по ситуации в Беларуси. А еще и пригрозил ввести санкции против Киева.