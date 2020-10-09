Ее хотели сжечь: Лукашенко рассказал, как "спас" Тихановскую от смерти и дал деньги
Действующий самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как якобы спас оппозиционерку Светлану Тихановскую от смерти. Лукашенко заверил – ее хотели сжечь, а он помог ей уехать за границу и дал деньги на проживание.
Лукашенко заверил, что враги хотели поджечь штаб оппозиционерки, сообщает телеграм-канал "Пул первого".
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Лукашенко якобы прислал туда, в штаб, переодетых силовиков. Именно они, как утверждает самопровозглашенный президент, "взяли штаб под контроль" и не дали "случиться беде".
Я снял 120 человек с улиц, которые работали по этим "отморозкам" (протестующим – 24 канал), чтобы не дать совершить это преступление,
– заявил Лукашенко.
По его словам, замысел был – поджечь штаб и обвинить власти. Лукашенко рассказал, что Тихановская якобы просила Лукашенко о помощи. Она говорила, что хочет уехать из Беларуси.
"Мы понимали, что может случиться беда, и мы вывезли ее в Литву к детям. Она сказала, что у нее нет денег. Мы взяли 15 тысяч долларов и ей отдали. Она благодарила, плакала – вывезли", – подчеркнул самопровозглашенный президент.
Как подтвердил Лукашенко, он даже дал распоряжение посольству в Литве, чтобы Тихановской помогли. "В частности, новую квартиру и так далее. Однако ее быстро взяли под контроль спецслужбы Литвы", – завершил историю Лукашенко.
В конце рассказа он подытожил, что теперь все знают – "Тихановскую не выгоняли, она сама хотела уехать".
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