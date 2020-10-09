Действующий самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как якобы спас оппозиционерку Светлану Тихановскую от смерти. Лукашенко заверил – ее хотели сжечь, а он помог ей уехать за границу и дал деньги на проживание.

Лукашенко заверил, что враги хотели поджечь штаб оппозиционерки, сообщает телеграм-канал "Пул первого".

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Лукашенко якобы прислал туда, в штаб, переодетых силовиков. Именно они, как утверждает самопровозглашенный президент, "взяли штаб под контроль" и не дали "случиться беде".

Я снял 120 человек с улиц, которые работали по этим "отморозкам" (протестующим – 24 канал), чтобы не дать совершить это преступление,

– заявил Лукашенко.

По его словам, замысел был – поджечь штаб и обвинить власти. Лукашенко рассказал, что Тихановская якобы просила Лукашенко о помощи. Она говорила, что хочет уехать из Беларуси.

"Мы понимали, что может случиться беда, и мы вывезли ее в Литву к детям. Она сказала, что у нее нет денег. Мы взяли 15 тысяч долларов и ей отдали. Она благодарила, плакала – вывезли", – подчеркнул самопровозглашенный президент.

Как подтвердил Лукашенко, он даже дал распоряжение посольству в Литве, чтобы Тихановской помогли. "В частности, новую квартиру и так далее. Однако ее быстро взяли под контроль спецслужбы Литвы", – завершил историю Лукашенко.

В конце рассказа он подытожил, что теперь все знают – "Тихановскую не выгоняли, она сама хотела уехать".

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Справка. Светлана Тихановская утром 11 августа 2020 года покинула Беларусь и уехала в Литву, где уже находились ее дети. Она попросила протестующих понять ее. Подробнее о том, где сейчас оппозиционерка и что она думает о ситуации в Белоруссии – читайте в материалах 24 канала.