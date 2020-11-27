Лукашенко сообщил, что Украина активно "включилась в борьбу" против Беларуси в ноябре. Такие данные самопровозглашенный президент получил от белорусских спецслужб.

В КГБ вроде бы есть данные о разговорах Кулебы и Мааса

Лукашенко решил обнародовать данные Комитета государственной безопасности об участии западных политиков в последних событиях в Беларуси. Детали самопровозглашенный глава государства сообщил во время встречи с коллективом одной из минских больниц, информирует Белта.

К теме Мы прогнозировали такой шаг, – Кулеба о санкциях Беларуси против Украины

В КГБ вроде бы есть данные о разговоре главы МИД Украины Дмитрия Кулебы с главой немецкого министерства иностранных дел Гайко Маасом, которая касается санкций против Минска.

Мы упускаем наши возможности, не предпринимая решительных мер. Евросоюзу следует ввести серьезные санкции против Беларуси, чтобы парализовать деятельность государства, бизнеса и производств,

– процитировал отрывок из "разговора" Лукашенко.

Под Киевом есть "штаб информационного влияния"

Самопровозглашенный глава Беларуси уверен, что украинский народ хорошо относится к Беларуси, в отличие от власти. Последняя даже развернула под Киевом "штаб информационного влияния на Беларусь".

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