Александр Лукашенко убежден, что в Киеве якобы действует центр американских спецслужб. Самопровозглашенный президент Беларуси уверяет, что наличие центра подтвердила разведка.

На встрече с работниками завода "Гомсельмаш" Александр Лукашенко пожаловался, что его режим "сейчас мучают". Об этом сообщает Белта.

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"Начали с "блицкрига", цветочки и прочее, радикализация, забастовки. Не ушли рабочие. А что делать, а как поддержать протестные настроения, как дальше двигаться? Дворовые территории", – рассказал самопровозглашенный президент.

Так называемые дворовые территории он назвал возможными очагами гражданской войны весной 2021 года.

Также Лукашенко пожаловался, что против него работают самые мощные спецслужбы мира.

США – они под Варшавой центр создали, а сейчас в Киеве создали,

– заявил политик.

В качестве доказательства он привел показания белорусской и российской разведки. Однако Лукашенко убежден, что местных в этих спецслужбах нет, только умные, талантливые, способные американцы.

Обратите внимание! Ранее Лукашенко искал врагов среди жителей Минска. В столице определили территории, которые якобы подвержены влиянию "деструктивно настроенных граждан". А режим самопровозглашенного президента заявил, что "будет концентрировать там свои усилия".