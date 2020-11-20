Лукашенко считает, что в Киеве действует центр американских спецслужб
Александр Лукашенко убежден, что в Киеве якобы действует центр американских спецслужб. Самопровозглашенный президент Беларуси уверяет, что наличие центра подтвердила разведка.
На встрече с работниками завода "Гомсельмаш" Александр Лукашенко пожаловался, что его режим "сейчас мучают". Об этом сообщает Белта.
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"Начали с "блицкрига", цветочки и прочее, радикализация, забастовки. Не ушли рабочие. А что делать, а как поддержать протестные настроения, как дальше двигаться? Дворовые территории", – рассказал самопровозглашенный президент.
Так называемые дворовые территории он назвал возможными очагами гражданской войны весной 2021 года.
Также Лукашенко пожаловался, что против него работают самые мощные спецслужбы мира.
США – они под Варшавой центр создали, а сейчас в Киеве создали,
– заявил политик.
В качестве доказательства он привел показания белорусской и российской разведки. Однако Лукашенко убежден, что местных в этих спецслужбах нет, только умные, талантливые, способные американцы.
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