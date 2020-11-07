"Позор, издевательство над демократией": Лукашенко считает, что США нужны повторные выборы
Александр Лукашенко назвал выборы в Соединенных Штатах "позорищем и издевательством над демократией". Самопровозглашенный президент упрекнул международные организации в том, что они требовали проведения повторных выборов в Беларуси, а в США – побоятся.
Выборы президента США прокомментировал и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает БелТА.
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Оплот демократии. Вы посмотрите, что делается с этими выборами (в США – 24 канал). Это же позор, издевательство над этой демократией. Но такого позора, такого унижения американцев... Надо было потренироваться, чтобы создать,
– отметил Лукашенко.
Он считает, что требовать проведения повторных выборов нужно не в Беларуси, а в США. Однако самопровозглашенный президент сомневается, что международные организации способны на такую реакцию. Но уверен, что повторные выборы там следует требовать немедленно. Потому что в стране нарушили все, даже внутреннее законодательство.
"Они (наблюдатели – 24 канал) стоят за стенкой и пытаются через стекло что-то рассмотреть. Приносят картонки и заклеивают стекло, и полицейские стоят. В некоторых штатах шаг влево, шаг вправо – "выбросим", – добавил политик. И сравнил это с ситуацией в Беларуси, где наблюдатель вроде "стоит над столом и смотрит, куда бюллетень кто положил. И все говорят, что плохо".
Он также высказался относительно стран, в которых также продолжаются протесты из-за несогласия с властями. Лукашенко заявил, что акции протеста как бумеранг, который возвращается к самим протестующим.
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