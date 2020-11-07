Александр Лукашенко назвал выборы в Соединенных Штатах "позорищем и издевательством над демократией". Самопровозглашенный президент упрекнул международные организации в том, что они требовали проведения повторных выборов в Беларуси, а в США – побоятся.

Выборы президента США прокомментировал и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает БелТА.

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Оплот демократии. Вы посмотрите, что делается с этими выборами (в США – 24 канал). Это же позор, издевательство над этой демократией. Но такого позора, такого унижения американцев... Надо было потренироваться, чтобы создать,

– отметил Лукашенко.

Он считает, что требовать проведения повторных выборов нужно не в Беларуси, а в США. Однако самопровозглашенный президент сомневается, что международные организации способны на такую реакцию. Но уверен, что повторные выборы там следует требовать немедленно. Потому что в стране нарушили все, даже внутреннее законодательство.

"Они (наблюдатели – 24 канал) стоят за стенкой и пытаются через стекло что-то рассмотреть. Приносят картонки и заклеивают стекло, и полицейские стоят. В некоторых штатах шаг влево, шаг вправо – "выбросим", – добавил политик. И сравнил это с ситуацией в Беларуси, где наблюдатель вроде "стоит над столом и смотрит, куда бюллетень кто положил. И все говорят, что плохо".

Он также высказался относительно стран, в которых также продолжаются протесты из-за несогласия с властями. Лукашенко заявил, что акции протеста как бумеранг, который возвращается к самим протестующим.

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Обратите внимание! Президентские выборы в Соединенных Штатах состоялись во вторник, 3 ноября. Подсчет голосов до сих пор продолжается. Сейчас лидирует кандидат от демократов Джо Байден – у него 253 голоса. А у Дональда Трампа – 214. Больше о выборах в США читайте по ссылке.



Что касается ситуации в Беларуси, то там уже 3 месяца продолжаются протесты. Люди продолжают выходы на улицы, проявляют недовольство результатами выборов и режимом Лукашенко в целом. Больше об этом – здесь.