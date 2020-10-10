Действующий самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 10 октября прибыл в СИЗО КГБ. Там он провел встречу с заключенными оппозиционерами. Среди них был и Виктор Бабароко. Его считали одним из главных соперников Лукашенко на президентских выборах 2020 года.

Встреча длилась более 4 часов. Об этом сообщает TUT.BY.

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Цель визита

Провластный телеграм-канал "Пул Первого" сообщил, что Лукашенко якобы хотел услышать мнение каждого. Содержание разговора стороны решили не раскрывать. Однако поделились меньше чем минутным видео со спича действующего самопровозглашенного президента.

Не нужно зацикливаться только на конституции. Половина из вас – это юристы, насколько я понимаю. Конституцию на улице не напишешь. Я стараюсь убедить не только ваших сторонников, но и все общество, что на проблемы надо смотреть шире,

– заявил Лукашенко.



Встреча Лукашенко с оппозиционерами в СИЗО / Пул Первого

Кто был на встрече

Виктор Бабарико;

Эдуард Бабарико;

Лилия Власова;

Юрий Воскресенский;

Виктор Шкляров;

Кирилл Бадей (его участие на встрече пока подтверждается).

Смотрите видео со встречи:

Что известно о задержании оппозиционеров