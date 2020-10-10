Лукашенко 4 часа разговаривал с оппозиционерами в СИЗО: видео
Действующий самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 10 октября прибыл в СИЗО КГБ. Там он провел встречу с заключенными оппозиционерами. Среди них был и Виктор Бабароко. Его считали одним из главных соперников Лукашенко на президентских выборах 2020 года.
Встреча длилась более 4 часов. Об этом сообщает TUT.BY.
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Цель визита
Провластный телеграм-канал "Пул Первого" сообщил, что Лукашенко якобы хотел услышать мнение каждого. Содержание разговора стороны решили не раскрывать. Однако поделились меньше чем минутным видео со спича действующего самопровозглашенного президента.
Не нужно зацикливаться только на конституции. Половина из вас – это юристы, насколько я понимаю. Конституцию на улице не напишешь. Я стараюсь убедить не только ваших сторонников, но и все общество, что на проблемы надо смотреть шире,
– заявил Лукашенко.
Встреча Лукашенко с оппозиционерами в СИЗО / Пул Первого
Кто был на встрече
- Виктор Бабарико;
- Эдуард Бабарико;
- Лилия Власова;
- Юрий Воскресенский;
- Виктор Шкляров;
- Кирилл Бадей (его участие на встрече пока подтверждается).
Смотрите видео со встречи:
- Виктора Бабарико арестовали после старта президентской кампании. Мужчину обвинили в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и взяточничестве. Тогда также задержали сына оппозиционера – Эдуарда Бабарико.
- Лилию Власову арестовали за уклонение от уплаты налогов. Это произошло вскоре после того, как оппозиционерка вошла в президиум Координационного совета Беларуси.
- Юрия Воскресенского задержали за разжигание массовых протестов. До этого он координировал штаб Бабарико.
- Виктор Шкляров оказался в СИЗО за помощь оппозиции.
- Кирилл Бадей до задержания был соратником Бабарико.