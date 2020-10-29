Александр Лукашенко успел не только закрыть границы Беларуси с западными соседками и заявить о вооружении народных дружин, он еще и сделал несколько кадровых перестановок среди силовиков. В частности, сменил министра внутренних дел.

Так, новым министром внутренних дел Беларуси он назначил бывшего начальника полиции Минска Ивана Кубракова. Между тем бывшего главу силового ведомства Юрия Караева он назначил своим помощником в Гродненской области. Об этом сообщает БЕЛТА.

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Новоназначенный Кубраков ранее возглавлял главное управление внутренних дел Минского горисполкома.

У нас достаточно сложная ситуация в Минске, ты (Лукашенко обращался к Кубракову – 24 канал) в теме... У тебя уже есть этот опыт... Сложится хороший такой кулак, сплав опыта, преданности, патриотизма, таланта. Я надеюсь, что у вас эта работа получится,

– отметил Лукашенко.

Кроме того, Лукашенко назначил новых помощников в трех областях: Валерий Вакульчик стал его помощником, инспектором по Брестской области. Юрий Караев – по Гродненской области, а Александр Барсуков – в Минске.

"Публично хочу довести до сведения всех присутствующих: я принял кадровое решение, и вы втроем направляетесь не только на особо опасные участки, но очень ответственные для нашей страны. В связи с этими событиями, прежде всего, состоявшимися, – они еще не закончены, мы еще не знаем, во что это может вылиться", – сказал самопровозглашенный президент Беларуси.

Он также объяснил, почему выбрал себе таких помощников. Лукашенко сказал, что эти люди – военные, знающие и их не надо "вводить в курс дела и учить".

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Гродненская область Белоруссии граничит с Литвой и Польшей. В то же время Брестская – с Польшей и Украиной. Лукашенко уже ранее обвинял западных соседей Беларуси в напряженной ситуации в стране. Мол, белорусов к протестам подстрекают именно Вильнюс, Варшава и даже Киев.

Более того – Лукашенко даже закрыл границы Беларуси с этими странами. Правда, уточнил: из-за плохой эпидемиологической ситуации с COVID-19.

Все эти кадровые перестановки Лукашенко проводит на фоне протестов и забастовок в стране. Кстати, недавно он назвал действия людей, выступающих за его отставку, террористической угрозой для страны.

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