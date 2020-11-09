Евросоюз все же ввел санкции против Александра Лукашенко, хотя сначала с этим медлили. Смогут ли они повлиять на белорусского диктатора – читайте далее.

Ранее Лукашенко заявил, что "не парится из-за этого". И это действительно так, потому что он находится под международными санкциями уже 20 лет. Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал Валерий Калиновский, белорусский корреспондент "Радио Свобода".

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По мнению журналиста, сейчас диктатору уже на это совершенно безразлично, так как кроме российского президента Владимира Путина его никто не признает и признавать не будет.

Лукашенко, видимо, с этим уже смирился и готов и дальше жить под санкциями. Как и Путин теперь, фактически. Хотя против него лично санкций нет, но его не воспринимают в мире,

– подчеркнул Калиновский.

Он также прокомментировал встречу Тихановской с австрийским канцлером, которая состоялась 6 ноября. "Беларуси очень нужна международная поддержка – как со стороны стран ЕС, так и со стороны Украины. Украина предоставила убежище многим белорусам, которые страдали от репрессий", – отметил он.

По словам Калиновского, визит Тихановской в Австрию был важным. Так как там оппозиционерка также провела встречу с представителями ОБСЕ.

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