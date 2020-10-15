Мы не можем подумать, как жить дальше: Лукашенко снова пожаловался на влияние Запада
Самопровозглашенный действующий президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что кризис в стране вызвало влияние Запада. Он также заявил, что прогнозировал все это до выборов.
Лукашенко считает, что Беларусь переживает непростой период. Об этом сообщает БЕЛТА.
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В Минске мы никак не можем голову взять в руки и подумать, как жить дальше,
– сказал Лукашенко.
Кого Лукашенко обвиняет
- По мнению Лукашенко, во всем виноват Запад.
- Он говорит, что западные партнеры слишком активизировались и "переборщили" в отношении Беларуси.
- Лукашенко считает, что без внешнего давления в Беларуси никогда бы не было протестов.
Внутренняя ситуация сложная, а ее главная причина – внешняя. Хотя мы уже переживали разное. Но тогда внешнее воздействие было минимальным, а теперь они закусили удила прилично,
– сказал он.
Что Лукашенко прогнозирует
Самопровозглашенный действующий президент сказал, что белорусы умные, а потому разберутся с ситуацией. Также он считает, что Беларусь – тихая и спокойная страна.
Кроме того, Лукашенко также заявил, что прогнозировал протесты до выборов и его прогноз сбылся. По его мнению, спрогнозировать это было несложно.
Последние новости о ситуации Беларуси:
- В Евросоюзе готовят экономические санкции против Беларуси. В них попадет и лично Лукашенко.
- Украина также присоединится к санкциям против Беларуси.
- 11 октября в Минске силовики снова разгоняли мирный протест. Против людей использовали водометы и шумовые гранаты. Также протестующих жестоко избивали дубинками.