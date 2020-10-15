Самопровозглашенный действующий президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что кризис в стране вызвало влияние Запада. Он также заявил, что прогнозировал все это до выборов.

Лукашенко считает, что Беларусь переживает непростой период. Об этом сообщает БЕЛТА.

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В Минске мы никак не можем голову взять в руки и подумать, как жить дальше,

– сказал Лукашенко.

Кого Лукашенко обвиняет

По мнению Лукашенко, во всем виноват Запад.

Он говорит, что западные партнеры слишком активизировались и "переборщили" в отношении Беларуси.

Лукашенко считает, что без внешнего давления в Беларуси никогда бы не было протестов.

Внутренняя ситуация сложная, а ее главная причина – внешняя. Хотя мы уже переживали разное. Но тогда внешнее воздействие было минимальным, а теперь они закусили удила прилично,

– сказал он.

Что Лукашенко прогнозирует

Самопровозглашенный действующий президент сказал, что белорусы умные, а потому разберутся с ситуацией. Также он считает, что Беларусь – тихая и спокойная страна.

Кроме того, Лукашенко также заявил, что прогнозировал протесты до выборов и его прогноз сбылся. По его мнению, спрогнозировать это было несложно.

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