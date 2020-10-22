Премия и дополнительный выходной: Лукашенко собирает людей на провластный митинг, – СМИ
Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко планирует провести митинг в поддержку действующей власти. В Беларуси начали массово собирать людей, в частности, работникам предприятий обещают премии и дополнительный выходной.
В СМИ попадают сотни сообщений от работников государственных предприятий и организаций. В частности, издание "Наша Нива" в телеграме опубликовало сообщения от пользователей, которые рассказали как свои истории, так и родных и знакомых.
Читайте также Порвут на куски: Лукашенко начал запугивать своих сторонников
Рабочих сгоняют в Минск поддержать Лукашенко. Некоторым обещают премии в 50 белорусских рублей и дополнительный выходной. Сообщение от пользователей:
- "С хлебозавода в Вилейке предложили поехать на "событие", обещали заплатить".
- "Работаю на ЗЛиН (Завод литья и нормалей – 24 канал), собирают по 3 человека из цеха, это около 50 с завода. Обещают два отгула, из Гомеля якобы полный утренний поезд собираются отправить на митинг 25 октября".
Кроме этого, работники некоторых заводов и организаций отмечают, что людей принудительно заставляют участвовать в провластных митингах. В частности, угрожают увольнением или наоборот лишением премий.
- "Лингвогуманитарний колледж, Минск. Сказали, что все сотрудники должны быть на провластном митинге".
- "Из Витебска 90 человек из СИЗО едут 25 октября принудительно".
Для организации мероприятия собираются пустить дополнительные поезда и автобусы из областных центров. По данным СМИ, мероприятие должно пройти 24 и 25 октября. На одном из митингов должен выступить и сам Лукашенко.