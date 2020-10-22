Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко планирует провести митинг в поддержку действующей власти. В Беларуси начали массово собирать людей, в частности, работникам предприятий обещают премии и дополнительный выходной.

В СМИ попадают сотни сообщений от работников государственных предприятий и организаций. В частности, издание "Наша Нива" в телеграме опубликовало сообщения от пользователей, которые рассказали как свои истории, так и родных и знакомых.

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Рабочих сгоняют в Минск поддержать Лукашенко. Некоторым обещают премии в 50 белорусских рублей и дополнительный выходной. Сообщение от пользователей:

"С хлебозавода в Вилейке предложили поехать на "событие", обещали заплатить".

"Работаю на ЗЛиН (Завод литья и нормалей – 24 канал), собирают по 3 человека из цеха, это около 50 с завода. Обещают два отгула, из Гомеля якобы полный утренний поезд собираются отправить на митинг 25 октября".

Кроме этого, работники некоторых заводов и организаций отмечают, что людей принудительно заставляют участвовать в провластных митингах. В частности, угрожают увольнением или наоборот лишением премий.

"Лингвогуманитарний колледж, Минск. Сказали, что все сотрудники должны быть на провластном митинге".

"Из Витебска 90 человек из СИЗО едут 25 октября принудительно".

Для организации мероприятия собираются пустить дополнительные поезда и автобусы из областных центров. По данным СМИ, мероприятие должно пройти 24 и 25 октября. На одном из митингов должен выступить и сам Лукашенко.

Обратите внимание! Светлана Тихановская объявила ультиматум самопровозглашенному президенту Беларуси Лукашенко: если до 25 октября он не уйдет с должности, то в стране начнется общенациональная забастовка.



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