Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко хочет усилить работу народных дружин и мобильных отрядов в стране. Он хочет усилить их состав бывшими военными и афганцами. Более того, даже вооружить этих людей.

Такое заявление Лукашенко сделал во время назначения своих новых помощников в Гродненской и Брестской областях, а также в Минске. О новом заявлении Лукашенко пишет БЕЛТА.

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Нам надо не формальной сделать работу народных дружин. Они начали работать, но еще в полную силу не развернулись. Дружины должны встрепенуться и защищать. Не надо страну, мы с вами – генералы и другие люди, Омоновцы, внутренние войска, армия – обеспечим защиту страны. Пусть обеспечат защиту своих домов,

– сказал Лукашенко.

Он сравнил ситуацию в Беларуси с недавними событиями в Кыргызстане. Так, самопровозглашенный президент сказал, что там творился настоящий хаос, упорядочить который смогли именно народные дружины.

Лукашенко подчеркнул, что в мобильные отряды стоит привлекать бывших военнослужащих.

"Посмотрите, сколько обращений от бывших военнослужащих, афганцев. Сколько мужиков, а женщин еще больше, чем мужчин. (Пишут – 24 канал) возьмите нас, мы будем в дружинах, мы будем в отрядах, мы многое можем! Почему не привлечь нам, вплоть до вооружения, в эти летучие отряды бывших военнослужащих? Они могут нам здорово помочь", – добавил Лукашенко.

Лукашенко о народных дружинах: видео

Он отметил, что каждый человек должен "почувствовать, что защищает свою семью и свою землю".

От чего народные дружины должны защищать Беларусь? Очевидно, от протестующих и бастующих, которые уже почти 3 месяца подряд выступают против переизбрания Лукашенко президентом. Недавно Лукашенко сказал, что в Беларуси ведется уже не информационная, а террористическая война. Именно так он высказался о забастовщиках и подчеркивал: с этим в государстве будут бороться.

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