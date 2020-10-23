Каждый год Александр Лукашенко собирает немалый урожай картофеля с собственного огорода. Им самопровозглашенный президент Беларуси делится с ближайшим окружением и даже главой Кремля Владимиром Путиным. Однако 2020 год стал исключением.

Часть урожая картофеля Лукашенко отдал омоновцам. Об этом сообщает "Радые Свабода".

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В то же время на фоне политических событий в Беларуси государственные телеканалы Беларуси не показывали, что происходит на огороде Лукашенко. Несмотря на это, журналисты узнали, что часть урожая картофеля, которую семья Лукашенко собрала на своем участке, пошла спецназовцам ОМОНа.

Как Лукашенко раньше собирал урожай

В прошлые годы в частности демонстрировались сюжеты, как там работал "арбузный десант" девушек из протокольной службы, а чиновники собирали картофель.

Ранее свою картошку Лукашенко возил в Москву своему коллеге Владимиру Путину, дарил журналистам из своего пула, делился с ближайшим окружением.



Лукашенко с сыном собирают урожай / Фото " Радые Свабода"

Что сейчас происходит в Беларуси

Протесты в Беларуси начались еще 9 августа и стали ответом на фальсификацию президентских выборов. Уже с первых дней силовики Омона прибегли к жестким задержаниям митингующих.

Несмотря на возмущение белорусов и непризнание выборов мировым сообществом, Лукашенко устроил себе тайную инаугурацию и стал самопровозглашенным президентом.

Силовые органы Беларуси продолжают применять насилие против демонстрантов и задерживают протестующих.

18 октября в Беларуси прошел "Партизанский марш" во время которого, по данным правозащитников, задержали не менее 230 человек.

При этом в Минске силовики разгоняли протестующих с помощью спецсредств, в частности, милиционеры стреляли резиновыми пулями в воздух.

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