В Евросоюзе приравняли самопровозглашенного белорусского президента Александра Лукашенко к нелегитимному лидеру Венесуэлы Николасу Мадуро. Правда, в Европе признали: оба политика контролируют ситуацию в своих странах.

Такое необычное сравнение сделал глава дипломатии Европейского союза Хосеп Боррель. О Лукашенко он заговорил в интервью El Diario.

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Лукашенко и Мадуро находятся в одинаковой ситуации: мы не признаем их легитимность, но это не мешает им обладать силой и контролировать свои страны,

– сказал Боррель.

Справка: Николас Мадуро является президентом Венесуэлы с марта 2013 года, впрочем, с января 2019-го он признан Национальной ассамблеей Венесуэлы и большинством государств нелегитимным.

Заметим, что 26 ноября Европарламент принял резолюцию о нарушении прав человека в Беларуси. Ее поддержали сразу 613 парламентариев ЕС.

Евродепутаты требуют немедленно расследовать убийство белорусского активиста Романа Бондаренко, а также связанные с протестами в стране смерти Александра Тарайковского, Александра Вихора, Артема Парукова, Геннадия Шутова и Константина Шишмакова.

Кроме того, в резолюции содержится призыв полностью заморозить деньги ЕС для белорусского правительства и контролируемых государством проектов. Также она поддерживает работу над 3 пакетом санкций, против фирм и олигархов, которые связаны с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.